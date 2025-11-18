Globo anuncia teaser da primeira novela vertical, ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:13
A TV Globo anunciou o teaser da primeira novela vertical na noite desta terça-feira (18). “Tudo Por Uma Segunda Chance”, estreia nas redes sociais da emissora no dia 25 de novembro.
No teaser divulgado no Instagram do perfil oficial da emissora, uma mão que abre e fecha exibe alguns personagens que farão parte da trama, entre eles a influenciadora digital e atriz Jade Picon, que gera expectativas no público, visto que sua atuação em “Travessia” (2022).
A narrativa acompanha Lucas Trajano (Daniel Rangel), jovem empresário e herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo. No entanto, prestes a casar com a doce e talentosa designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de um obstáculo inesperado: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para conquistá-la e herdar sua fortuna.
O microdrama inovador acende um debate crucial sobre o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte da audiência com a mudança nas dinâmicas de entretenimento. Por isso, a TV Globo, responsável por produzir grandes obras da teledramaturgia, tem se adequado aos novos tempos e buscado dialogar com o novo público, até mesmo nos assuntos abordados como homoafetividade, racismo, equidade de gênero, entre outros.
Além disso, acompanhando uma tendência internacional, a Globo aposta na construção de uma linguagem própria, integrando sua expertise em dramaturgia à lógica de consumo digital. A proposta é explorar novas formas de contar histórias, com foco na complementaridade entre telas, na agilidade de produção e na conexão com diferentes públicos.
Os primeiros lançamentos estão previstos para esse ano na TV Globo e no Globoplay, através de conteúdos abertos e gratuitos nas redes sociais da TV Globo e modelos pagos no Globoplay, com degustação de alguns capítulos gratuitos.