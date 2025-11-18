Acesse sua conta
Globo anuncia teaser da primeira novela vertical, ‘Tudo Por Uma Segunda Chance’; veja

Emissora aposta em uma nova forma de fazer novela, acompanhando tendência internacional

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 21:13

Primeiro teaser de novela vertical foi divulgado
Primeiro teaser de novela vertical foi divulgado Crédito: Reprodução | Instagram

A TV Globo anunciou o teaser da primeira novela vertical na noite desta terça-feira (18). “Tudo Por Uma Segunda Chance”, estreia nas redes sociais da emissora no dia 25 de novembro.

'Tudo Por Uma Segunda Chance'

Trama estreia no dia 25 de novembro
1 de 4
Trama estreia no dia 25 de novembro por Divulgação | Globo

No teaser divulgado no Instagram do perfil oficial da emissora, uma mão que abre e fecha exibe alguns personagens que farão parte da trama, entre eles a influenciadora digital e atriz Jade Picon, que gera expectativas no público, visto que sua atuação em “Travessia” (2022).

A narrativa acompanha Lucas Trajano (Daniel Rangel), jovem empresário e herdeiro de uma das maiores fortunas de São Paulo. No entanto, prestes a casar com a doce e talentosa designer Paula Magalhães (Débora Ozório), ele se vê diante de um obstáculo inesperado: Soraia (Jade Picon), amiga de infância do casal, nutre uma paixão secreta por Lucas e está disposta a tudo para conquistá-la e herdar sua fortuna.

O microdrama inovador acende um debate crucial sobre o futuro das novelas. Com a chegada das plataformas de streaming, a TV aberta passou a disputar espaço e perdeu parte da audiência com a mudança nas dinâmicas de entretenimento. Por isso, a TV Globo, responsável por produzir grandes obras da teledramaturgia, tem se adequado aos novos tempos e buscado dialogar com o novo público, até mesmo nos assuntos abordados como homoafetividade, racismo, equidade de gênero, entre outros.

Além disso, acompanhando uma tendência internacional, a Globo aposta na construção de uma linguagem própria, integrando sua expertise em dramaturgia à lógica de consumo digital. A proposta é explorar novas formas de contar histórias, com foco na complementaridade entre telas, na agilidade de produção e na conexão com diferentes públicos.

Os primeiros lançamentos estão previstos para esse ano na TV Globo e no Globoplay, através de conteúdos abertos e gratuitos nas redes sociais da TV Globo e modelos pagos no Globoplay, com degustação de alguns capítulos gratuitos.

