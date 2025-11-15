NOVOS CAMINHOS

Rita Batista recebe boas-vindas de Tony Ramos após ganhar papel em novela da Globo: ‘Tua alma é plena’

Jornalista deixa o comando do “É de Casa” para estrear em novela das seis

Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16:51

Jornalista se despediu de programa neste sábado (15) Crédito: Reprodução | Globo

Com as mudanças na grade matinal de programação da Rede Globo, foram feitas algumas alterações da cadeira. Entre a que mais chamou atenção está a realocação da apresentadora do programa “É de Casa”, Rita Batista, para a teledramaturgia da emissora. A jornalista fará seu primeiro trabalho na próxima novela das seis, “A Nobreza do Amor”, escrita por Elisio Lopes Jr., Julio Fischer e Duca Rachid.

Em sua despedida do programa matinal, neste sábado (15), Rita recebeu as boas-vindas ao mundo da teledramaturgia por Tony Ramos, veterano da emissora. “Rita querida, eu quero só que você saiba que você é muito bem-vinda, seja um lindo caminho pra você. A interpretação é algo que vem da alma, e a tua alma é plena, e que você tenha um bom caminho lá”, disse o ator.

Outras mudanças acontecem no quadro de saúde das manhãs da TV Globo, o “Bem Estar”, que passa a ser conduzido por Maria Beltrão no “É de Casa”. Já Thelma Assis assume também o “Bem Estar” no “Encontro com Patrícia Poeta”.