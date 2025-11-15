Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rita Batista recebe boas-vindas de Tony Ramos após ganhar papel em novela da Globo: ‘Tua alma é plena’

Jornalista deixa o comando do “É de Casa” para estrear em novela das seis

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 16:51

Jornalista se despediu de programa neste sábado (15)
Jornalista se despediu de programa neste sábado (15) Crédito: Reprodução | Globo

Com as mudanças na grade matinal de programação da Rede Globo, foram feitas algumas alterações da cadeira. Entre a que mais chamou atenção está a realocação da apresentadora do programa “É de Casa”, Rita Batista, para a teledramaturgia da emissora. A jornalista fará seu primeiro trabalho na próxima novela das seis, “A Nobreza do Amor”, escrita por Elisio Lopes Jr., Julio Fischer e Duca Rachid.

Rita Batista

Rita Batista ficou uma temporada no "Saia Justa" por Manoella Mello/TV Globo
Rita Batista por Divulgação TV Globo
Engels por Engels Miranda/divulgação
Sobrado Rita Batista por Gabriela Daltro / Divulgação
Rita Batista por Engels Miranda/divulgação
A jornalista Rita Batista por divulgação
Rita Batista por Arisson Marinho/CORREIO
Rita Batista lançou o livro A Vida é Um Presente por Divulgação/Ygor Yusiasu
Rita Batista por Manoella Mello/Globo
Rita batista por Manoella Mello
Rita Batista por Reprodução
Aos 46 anos, Rita Batista pretende ter um segundo filho por Reprodução
1 de 12
Rita Batista ficou uma temporada no "Saia Justa" por Manoella Mello/TV Globo

Leia mais

Imagem - Rita Batista sai do ‘É de Casa’ e ganha papel em novela da Globo

Rita Batista sai do ‘É de Casa’ e ganha papel em novela da Globo

Imagem - ‘Mantras são uma forma de nos reconectar’, diz Rita Batista

‘Mantras são uma forma de nos reconectar’, diz Rita Batista

Imagem - Rita Batista revela que teve primeiro orgasmo aos 25: 'Depende mais de você'

Rita Batista revela que teve primeiro orgasmo aos 25: 'Depende mais de você'

Em sua despedida do programa matinal, neste sábado (15), Rita recebeu as boas-vindas ao mundo da teledramaturgia por Tony Ramos, veterano da emissora. “Rita querida, eu quero só que você saiba que você é muito bem-vinda, seja um lindo caminho pra você. A interpretação é algo que vem da alma, e a tua alma é plena, e que você tenha um bom caminho lá”, disse o ator.

Outras mudanças acontecem no quadro de saúde das manhãs da TV Globo, o “Bem Estar”, que passa a ser conduzido por Maria Beltrão no “É de Casa”. Já Thelma Assis assume também o “Bem Estar” no “Encontro com Patrícia Poeta”.

Já Michelle Loreto se junta ao time de repórteres de variedades. Valéria segue na apresentação do “Paulistar”, programa voltado à capital paulista e a 29 municípios do estado, além de fazer reportagens sobre a grande São Paulo para os programas da Super Manhã da TV Globo. Na equipe de reportagem, Mateus Luz deixa os matinais, e Jorge Felix fará participações pontuais com pautas sobre longevidade.

Leia mais

Imagem - Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal

Gato pode comer doce? Entenda os riscos do açúcar para o animal

Imagem - Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Dorama: 5 produções para maratonar no fim de semana

Imagem - 7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

7 dicas para uma cozinha ergonômica e funcional

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - WhatsApp libera tradução dentro do app e promete mais privacidade nas mensagens

WhatsApp libera tradução dentro do app e promete mais privacidade nas mensagens
Imagem - Participante que pesava 314 kg mostra transformação após perder peso no Quilos Mortais

Participante que pesava 314 kg mostra transformação após perder peso no Quilos Mortais

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório
01

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
02

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77

Imagem - Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão
04

Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão