A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

Giuliana Mancini
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 03:00
Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, marca um início de semana mais firme e consciente. Depois de reflexões importantes, chega o momento de agir com clareza, assumir responsabilidades e dar forma concreta às decisões que estavam sendo amadurecidas. Veja a previsão.
Áries: O dia favorece iniciativa com planejamento. Agir com estratégia evita retrabalho e conflitos.
Dica cósmica: Ação consciente gera resultados duradouros.
Touro: Segunda-feira ideal para organizar prioridades e focar no que traz estabilidade a longo prazo.
Dica cósmica: Constância constrói segurança.
Gêmeos: Sua mente está mais objetiva hoje. Aproveite para resolver pendências e alinhar conversas importantes.
Dica cósmica: Clareza evita ruídos.
Câncer: O dia pede equilíbrio entre emoção e razão. Decisões práticas ajudam a trazer mais segurança emocional.
Dica cósmica: Estrutura também acolhe.
Leão: Liderar com maturidade será essencial. Hoje, menos ego e mais responsabilidade fortalecem sua imagem.
Dica cósmica: Autoridade verdadeira nasce do respeito.
Virgem: Organização e foco fazem toda a diferença. Resolver detalhes hoje libera espaço mental para o resto da semana.
Dica cósmica: Ordem externa acalma o interno.
Libra: O dia pede decisões firmes. Evitar adiamentos traz alívio e sensação de controle.
Dica cósmica: Escolher também é se posicionar.
Escorpião: Foco em objetivos concretos. Usar sua intensidade de forma estratégica rende bons avanços.
Dica cósmica: Direcionamento transforma força em resultado.
Sagitário: Segunda-feira ideal para planejar próximos passos. Visão clara evita desperdício de energia.
Dica cósmica: Planejar não limita, orienta.
Capricórnio: Responsabilidades ganham destaque, mas sem peso excessivo. Faça o que precisa ser feito, sem rigidez.
Dica cósmica: Disciplina também pode ser leve.
Aquário: O dia favorece decisões alinhadas aos seus valores. Evite agir apenas para agradar.
Dica cósmica: Coerência fortalece escolhas.
Peixes: A semana começa pedindo mais praticidade. Transformar ideias em ações concretas traz segurança.
Dica cósmica: Sonhos também precisam de estrutura.