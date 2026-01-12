Acesse sua conta
A semana começa hoje (12 de janeiro) com decisões inevitáveis e coloca os signos diante de escolhas sem volta

Hoje, a energia é mais direta e pede responsabilidade emocional e prática diante das escolhas feitas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 03:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, marca um início de semana mais firme e consciente. Depois de reflexões importantes, chega o momento de agir com clareza, assumir responsabilidades e dar forma concreta às decisões que estavam sendo amadurecidas. Veja a previsão.

Imagem - Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Depois de muita espera, esta semana (de 12 a 18 de janeiro) marca o início de uma virada financeira para Capricórnio e mais 2 signos

Imagem - Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Uma virada emocional poderosa promete curar relações de 5 signos nesta semana (entre 12 e 18 de janeiro)

Imagem - 4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

4 signos entram em um ciclo poderoso de abundância em 2026

Áries: O dia favorece iniciativa com planejamento. Agir com estratégia evita retrabalho e conflitos.

Dica cósmica: Ação consciente gera resultados duradouros.

Touro: Segunda-feira ideal para organizar prioridades e focar no que traz estabilidade a longo prazo.

Dica cósmica: Constância constrói segurança.

Gêmeos: Sua mente está mais objetiva hoje. Aproveite para resolver pendências e alinhar conversas importantes.

Dica cósmica: Clareza evita ruídos.

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: O dia pede equilíbrio entre emoção e razão. Decisões práticas ajudam a trazer mais segurança emocional.

Dica cósmica: Estrutura também acolhe.

Leão: Liderar com maturidade será essencial. Hoje, menos ego e mais responsabilidade fortalecem sua imagem.

Dica cósmica: Autoridade verdadeira nasce do respeito.

Virgem: Organização e foco fazem toda a diferença. Resolver detalhes hoje libera espaço mental para o resto da semana.

Dica cósmica: Ordem externa acalma o interno.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Libra: O dia pede decisões firmes. Evitar adiamentos traz alívio e sensação de controle.

Dica cósmica: Escolher também é se posicionar.

Escorpião: Foco em objetivos concretos. Usar sua intensidade de forma estratégica rende bons avanços.

Dica cósmica: Direcionamento transforma força em resultado.

Sagitário: Segunda-feira ideal para planejar próximos passos. Visão clara evita desperdício de energia.

Dica cósmica: Planejar não limita, orienta.

O drink que combina com cada signo

Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock
Touro: Old Fashioned: clássico, estável e prazeroso, exatamente do jeito que Touro gosta de apreciar a vida. por Shutterstock
Gêmeos: Moscow Mule: vibrante, refrescante e cheio de personalidade, como o ritmo rápido do signo. por Shutterstock
Câncer: Spritz: leve, suave e ideal para criar um clima acolhedor sem esforço. por Shutterstock
Leão: Espresso Martini: elegante, marcante e feito para quem gosta de brilhar até no copo. por Shutterstock
Virgem: Mojito: organizado, fresco e equilibrado, do jeitinho que o signo aprova. por Shutterstock
Libra: Cosmopolitan: charmoso, harmonioso e sempre pronto para um cenário bonito. por Shutterstock
Escorpião: Martini seco: intenso, clássico e cheio de profundidade por trás da simplicidade. por Shutterstock
Sagitário: Margarita: livre, festivo e com a ousadia natural do signo. por Shutterstock
Capricórnio: Whisky Sour: forte, equilibrado e tradicional, mas sem abrir mão da sofisticação. por Shutterstock
Aquário: Gin tônica: moderno, fresco e versátil, perfeito para quem pensa diferente. por Shutterstock
Peixes: Bellini: delicado, doce na medida e com aquele toque sonhador do signo. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Negroni: intenso, direto e com a coragem que combina com quem não faz nada pela metade. por Shutterstock

Capricórnio: Responsabilidades ganham destaque, mas sem peso excessivo. Faça o que precisa ser feito, sem rigidez.

Dica cósmica: Disciplina também pode ser leve.

Aquário: O dia favorece decisões alinhadas aos seus valores. Evite agir apenas para agradar.

Dica cósmica: Coerência fortalece escolhas.

Peixes: A semana começa pedindo mais praticidade. Transformar ideias em ações concretas traz segurança.

Dica cósmica: Sonhos também precisam de estrutura.

