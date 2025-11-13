DANÇA DAS CADEIRAS

Rita Batista sai do ‘É de Casa’ e ganha papel em novela da Globo

Com mudanças nas manhãs da emissora, apresentadora se despede da programação matinal

Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:56

Rita Batista participará de próxima novela das seis Crédito: Reprodução | Instagram

O programa “É de Casa”, tradicional nas manhãs de sábado da TV Globo encerra o ano de 2025 com novidades na estrutura e dinâmica. Entre as mudanças está o reposicionamento da apresentadora Rita Batista, uma das mais queridas pelo público.

Rita Batista 1 de 12

De acordo com fontes próximas ao jornal CORREIO, Rita Batista, que integra o programa desde 2022, se despede do matinal para iniciar um novo ciclo na dramaturgia. A jornalista fará seu primeiro trabalho na próxima novela das seis, “A Nobreza do Amor”, escrita por Elisio Lopes Jr., Julio Fischer e Duca Rachid.

Outras mudanças

O “Bem Estar”, quadro de saúde das manhãs da TV Globo, passa a ser conduzido por Maria Beltrão no “É de Casa”. Já Thelma Assis assume o “Bem Estar” também no “Encontro com Patrícia Poeta”.