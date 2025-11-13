Rita Batista sai do ‘É de Casa’ e ganha papel em novela da Globo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:56
O programa “É de Casa”, tradicional nas manhãs de sábado da TV Globo encerra o ano de 2025 com novidades na estrutura e dinâmica. Entre as mudanças está o reposicionamento da apresentadora Rita Batista, uma das mais queridas pelo público.
Rita Batista
De acordo com fontes próximas ao jornal CORREIO, Rita Batista, que integra o programa desde 2022, se despede do matinal para iniciar um novo ciclo na dramaturgia. A jornalista fará seu primeiro trabalho na próxima novela das seis, “A Nobreza do Amor”, escrita por Elisio Lopes Jr., Julio Fischer e Duca Rachid.
O “Bem Estar”, quadro de saúde das manhãs da TV Globo, passa a ser conduzido por Maria Beltrão no “É de Casa”. Já Thelma Assis assume o “Bem Estar” também no “Encontro com Patrícia Poeta”.
Michelle Loreto se junta ao time de repórteres de variedades. Valéria segue na apresentação do “Paulistar”, programa voltado à capital paulista e a 29 municípios do estado, além de fazer reportagens sobre a grande São Paulo para os programas da Super Manhã da TV Globo. Na equipe de reportagem, Mateus Luz deixa os matinais, e Jorge Felix fará participações pontuais com pautas sobre longevidade.