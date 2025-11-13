Acesse sua conta
Rita Batista sai do ‘É de Casa’ e ganha papel em novela da Globo

Com mudanças nas manhãs da emissora, apresentadora se despede da programação matinal

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 18:56

Rita Batista participará de próxima novela das seis
Rita Batista participará de próxima novela das seis Crédito: Reprodução | Instagram

O programa “É de Casa”, tradicional nas manhãs de sábado da TV Globo encerra o ano de 2025 com novidades na estrutura e dinâmica. Entre as mudanças está o reposicionamento da apresentadora Rita Batista, uma das mais queridas pelo público.

