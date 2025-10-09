Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rita Batista revela que teve primeiro orgasmo aos 25: 'Depende mais de você'

Em entrevista, apresentadora diz que se libertar dos padrões foi essencial para viver o sexo de forma plena

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 17:09

Rita Batista ficou uma temporada no
Rita Batista ficou uma temporada no "Saia Justa" Crédito: Manoella Mello/TV Globo

A jornalista e apresentadora Rita Batista, conhecida pelo carisma nas manhãs da TV Globo, abriu o jogo sobre prazer e autoconhecimento em uma conversa franca com a revista Marie Claire. No bate-papo, ela contou que o primeiro orgasmo só chegou por volta dos 25 anos, e que o processo foi mais sobre se entender do que depender de um parceiro.

“O prazer não está no outro, está em você. O orgasmo vem quando a gente entende o próprio corpo”, afirmou a comunicadora de 46 anos, que começou sua vida sexual aos 15.

Rita explicou que levou tempo para se libertar das amarras e das ideias herdadas sobre como “deveria” ser o sexo. “Até os 30, a mulher é cobrada a seguir certos roteiros — o que é uma prisão. Eu precisei me desobrigar dessas regras, principalmente das que a pornografia e as revistas dos anos 90 colocavam como padrão”, contou.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB seduz Fani Pacheco para se vingar após traição de noiva

Ex-BBB seduz Fani Pacheco para se vingar após traição de noiva

Imagem - Rapper é retirado do Lollapalooza Brasil 2026 após ligação com morte de adolescente

Rapper é retirado do Lollapalooza Brasil 2026 após ligação com morte de adolescente

Imagem - Preta Gil recebeu tributo de Isabel Fillardis antes de morrer: 'Ela sabe que foi homenageada'

Preta Gil recebeu tributo de Isabel Fillardis antes de morrer: 'Ela sabe que foi homenageada'

A apresentadora, que também é criadora do projeto Rita Para Maiores, que começou como programa de rádio e hoje vive nas redes sociais, usa o espaço para discutir prazer, sexo e liberdade com naturalidade. Somando mais de 7 milhões de seguidores, ela acredita que falar sobre o tema ainda é uma forma de quebrar tabus, especialmente entre mulheres.

“A gente foi ensinada a se calar e a fechar as pernas. Hoje, eu quero ensinar o contrário: abrir a mente e se conhecer”, destacou.

Quando o assunto é clima entre quatro paredes, Rita diz que prefere o silêncio ao fundo musical. “Gosto de ouvir o que está acontecendo ali. Tem música que a gente faz com o corpo”, brincou, embora admita ter uma queda por Djavan, Emílio Santiago e Sade.

Rita Batista

Rita Batista ficou uma temporada no "Saia Justa" por Manoella Mello/TV Globo
Rita Batista por Divulgação TV Globo
Engels por Engels Miranda/divulgação
Sobrado Rita Batista por Gabriela Daltro / Divulgação
Rita Batista por Engels Miranda/divulgação
A jornalista Rita Batista por divulgação
Rita Batista por Arisson Marinho/CORREIO
Rita Batista lançou o livro A Vida é Um Presente por Divulgação/Ygor Yusiasu
Rita Batista por Manoella Mello/Globo
Rita batista por Manoella Mello
Rita Batista por Reprodução
Aos 46 anos, Rita Batista pretende ter um segundo filho por Reprodução
1 de 12
Rita Batista ficou uma temporada no "Saia Justa" por Manoella Mello/TV Globo

A apresentadora ainda revelou seus pontos sensíveis (“nuca, costas e, claro, o clitóris, que existe pra ser tocado”) e reforçou a importância da sutileza. “Os roteiros da pornografia deixaram os homens duros, literais demais. Sexo é sobre sugestão, é perceber o outro. É comer pelas beiradas, sem pressa”, aconselhou.

Questionada sobre como percebe o desejo, Rita foi direta: “Dou risada. O cara sabe. E, sim, estou bem tesão ultimamente”, disse, aos risos. Ela também contou já ter vivido um “silêncio constrangedor” após uma transa que não deveria ter acontecido. “Às vezes o silêncio diz tudo: que não era pra ser. A gente força, mas o corpo sabe quando não quer.”

No fim da entrevista, Rita resume sua relação com o prazer de forma poética: “Minha sexualidade seria a quinta praia de Morro de São Paulo: calma, misteriosa, profunda e surpreendente.”

Leia mais

Imagem - 4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de outubro

4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de outubro

Imagem - Veja como a alimentação influencia a gordura no fígado

Veja como a alimentação influencia a gordura no fígado

Imagem - Obesidade é doença: saiba por que reconhecer isso ajuda na busca por tratamento

Obesidade é doença: saiba por que reconhecer isso ajuda na busca por tratamento

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Conheça 5 bons motéis em Salvador para aproveitar o Dia do Sexo

Rita Batista expressa desejo de engravidar aos 46 e revela: 'Não uso nada'

Censo Brasileiro dos Fetiches aponta as práticas sexuais mais populares entre os baianos; veja quais

Qual seu mood? 7 posições sexuais para testar em cada dia da semana

Rita Batista abre o coração sobre saída do Saia Justa: 'Queria ficar, mas entendi'

Mais recentes

Imagem - Ex-esposa de Dennis DJ, Bárbara Falcão revela abuso durante casamento: ‘Violência de todos os tipos’

Ex-esposa de Dennis DJ, Bárbara Falcão revela abuso durante casamento: ‘Violência de todos os tipos’
Imagem - Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'

Jacques salva a vida de Sofia com atitude heroica em 'Dona de Mim'
Imagem - Esposa do jogador Marcão, do Sevilla, anuncia que venceu o câncer de mama: ‘Um dos capítulos mais intensos da minha vida’

Esposa do jogador Marcão, do Sevilla, anuncia que venceu o câncer de mama: ‘Um dos capítulos mais intensos da minha vida’

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador
01

Mais de 600 bebidas impróprias para consumo são apreendidas em Salvador

Imagem - 3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro
02

3 signos vão passar por transformações poderosas após o dia de hoje, 9 de outubro

Imagem - Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana
03

Prepare-se: 5 signos vão reencontrar pessoas do passado que preferiam esquecer nesta semana

Imagem - Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador
04

Saiba o que está por trás da venda da Casa D'Itália por R$ 23 milhões em Salvador