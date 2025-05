+18

Qual seu mood? 7 posições sexuais para testar em cada dia da semana

Torne todos os dias da semana uma aventura com essas posições sexuais para apimentar sua rotina; confira

Se você se sente cansado na terça-feira, entediado na quarta ou pronto para sair no sábado, precisará de uma posição sexual que corresponda à sua energia em cada dia da semana. Seja deitado na cama com um parceiro de longa data ou em um date casual, pode ser divertido experimentar algo novo e diferente.>

Em vez de optar pelas mesmas posições sempre que estiver com vontade de fazer sexo, você pode escolher estrategicamente seus movimentos para combinar com a vibe do dia.>