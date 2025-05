+18

Conheça o 'Pegging', prática de 'inversão de papéis' no sexo que explora o prazer anal

Já imaginou “inverter os papéis” na cama e explorar outras sensações? O pegging possibilita sentir novos prazeres; saiba mais

Quando se trata do mundo do prazer anal, algumas práticas populares têm monopolizado os holofotes, mas há um outro tipo de brincadeira que pode ser tão excitante e íntima: o pegging.>

Para quem não conhece, o pegging é quando uma mulher ou alguém com vulva usa um brinquedo sexual com cinta para fazer sexo com penetração com um homem ou alguém com pênis. Pense nisso como uma “inversão de papéis” e uma oportunidade para homens explorarem o prazer da penetração anal.>