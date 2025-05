+18

Já ouviu falar em Edging? Técnica da 'paradinha' faz você atingir orgasmos intensos

Edging envolve a manutenção de um elevado nível de excitação sexual por um período de tempo prolongado sem atingir o orgasmo

Chegar ao orgasmo é ótimo — mas, às vezes, quando você coloca o clímax como o objetivo principal do sexo, você perde a oportunidade de realmente estar no momento e aproveitar todas as sensações que seu corpo está explorando.>