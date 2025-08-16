ALIMENTAÇÃO

Azeite tá caro? Óleo vegetal acessível e saudável é indicado como substituto

Veja como esse óleo se encaixa em diferentes estilos de alimentação

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11:00

Como o óleo de canolase encaixa em diferentes estilos de alimentação Crédito: Freepik

O óleo de canola, derivado de uma variedade de planta com baixo teor de substâncias prejudiciais, vem ganhando espaço como alternativa ao azeite de oliva, especialmente por oferecer sabor neutro, benefícios à saúde e preço acessível. Seu uso é cada vez mais comum em receitas simples ou elaboradas, conquistando espaço em lares que buscam unir sabor e economia.

Além de ser leve e versátil, o óleo apresenta um perfil nutricional que merece atenção. Ele reúne gorduras mono e poli-insaturadas, incluindo ômega-3 e ômega-6, que ajudam a regular o colesterol e fortalecem a saúde cardiovascular, além de vitamina E, conhecida por sua ação antioxidante.

Perfil de gorduras equilibrado

Com predominância de gorduras monoinsaturadas, o óleo de canola contribui para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Essas gorduras ajudam a reduzir inflamações e proteger os vasos sanguíneos, enquanto o ômega-3 e o ômega-6 desempenham papel fundamental na manutenção da saúde geral.

A vitamina E, presente em quantidade significativa, oferece proteção antioxidante, combatendo radicais livres e prevenindo danos celulares que podem levar ao envelhecimento precoce.

Proteção ao coração

O uso regular do óleo de canola está associado à redução do LDL e ao aumento do HDL, o que ajuda a manter as artérias limpas e a circulação em equilíbrio. Esses efeitos reduzem o risco de problemas cardíacos e melhoram a saúde vascular.

O óleo também auxilia na manutenção de níveis adequados de triglicérides, reforçando a prevenção contra doenças cardiovasculares.

Ação contra o envelhecimento celular

A presença de vitamina E no óleo de canola não apenas ajuda a manter a aparência jovem da pele, mas também protege órgãos e tecidos contra a ação dos radicais livres. Isso garante mais vitalidade e bem-estar ao longo dos anos.

Essa função antioxidante é um diferencial importante, já que o consumo regular desse óleo vegetal vai muito além de um simples ingrediente culinário.

Versatilidade e preço acessível

O sabor suave do óleo de canola permite seu uso em diferentes tipos de pratos, sem alterar o sabor original dos alimentos. Isso o torna prático e funcional na cozinha.