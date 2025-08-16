Azeite tá caro? Óleo vegetal acessível e saudável é indicado como substituto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11:00
O óleo de canola, derivado de uma variedade de planta com baixo teor de substâncias prejudiciais, vem ganhando espaço como alternativa ao azeite de oliva, especialmente por oferecer sabor neutro, benefícios à saúde e preço acessível. Seu uso é cada vez mais comum em receitas simples ou elaboradas, conquistando espaço em lares que buscam unir sabor e economia.
Óleo é opção para quem não quer pagar caro no azeite
Além de ser leve e versátil, o óleo apresenta um perfil nutricional que merece atenção. Ele reúne gorduras mono e poli-insaturadas, incluindo ômega-3 e ômega-6, que ajudam a regular o colesterol e fortalecem a saúde cardiovascular, além de vitamina E, conhecida por sua ação antioxidante.
Com predominância de gorduras monoinsaturadas, o óleo de canola contribui para o bom funcionamento do sistema cardiovascular. Essas gorduras ajudam a reduzir inflamações e proteger os vasos sanguíneos, enquanto o ômega-3 e o ômega-6 desempenham papel fundamental na manutenção da saúde geral.
A vitamina E, presente em quantidade significativa, oferece proteção antioxidante, combatendo radicais livres e prevenindo danos celulares que podem levar ao envelhecimento precoce.
O uso regular do óleo de canola está associado à redução do LDL e ao aumento do HDL, o que ajuda a manter as artérias limpas e a circulação em equilíbrio. Esses efeitos reduzem o risco de problemas cardíacos e melhoram a saúde vascular.
O óleo também auxilia na manutenção de níveis adequados de triglicérides, reforçando a prevenção contra doenças cardiovasculares.
A presença de vitamina E no óleo de canola não apenas ajuda a manter a aparência jovem da pele, mas também protege órgãos e tecidos contra a ação dos radicais livres. Isso garante mais vitalidade e bem-estar ao longo dos anos.
Essa função antioxidante é um diferencial importante, já que o consumo regular desse óleo vegetal vai muito além de um simples ingrediente culinário.
O sabor suave do óleo de canola permite seu uso em diferentes tipos de pratos, sem alterar o sabor original dos alimentos. Isso o torna prático e funcional na cozinha.
Aliado a esse fator, o valor mais baixo em comparação ao azeite de oliva torna o óleo de canola uma alternativa econômica, garantindo que mais pessoas possam ter acesso a um produto nutritivo e saudável no dia a dia.