Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

33% das casas no litoral de SP ficam vazias durante o ano; saiba por que isso acontece

Casas vazias e bairros desertos revelam um fenômeno pouco conhecido que transforma cidades inteiras fora da temporada

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:00

Quase um terço das casas fica sem moradores boa parte do ano
Quase um terço das casas fica sem moradores boa parte do ano Crédito: Imagem gerada por IA

No litoral paulista, muitas cidades vivem um contraste curioso: ruas agitadas no verão e quase desertas no restante do ano. Quase 33% das casas permanecem vazias, deixando moradores e visitantes intrigados.

Praias e ruas mudam de cara com o calendário, mostrando uma realidade que passa despercebida na alta temporada. O silêncio prolongado chama atenção de quem só conhece a região cheia de turistas.

Litoral de São Paulo

Litoral de São Paulo por Divulgação/Prefeitura de Santos
Santos, no litoral de São Paulo por Divulgação
Santos, no litoral de São Paulo por Divulgação
Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo por Imagem: Bruno Amir Imagens | Shutterstock
1 de 4
Litoral de São Paulo por Divulgação/Prefeitura de Santos

O efeito vai além da paisagem. Comércio, serviços e a rotina dos moradores fixos sentem os impactos, revelando um litoral que alterna entre agito intenso e calmaria quase total.

Para entender mais sobre esse fenômeno, leia a matéria completa no site do nosso parceiro Diário do Litoral.

Leia mais

Imagem - Passeio de trem histórico com refeição é opção de turismo alternativo em São Paul

Passeio de trem histórico com refeição é opção de turismo alternativo em São Paul

Imagem - Como saber a idade real das suas artérias e prevenir doenças no coração

Como saber a idade real das suas artérias e prevenir doenças no coração

Imagem - Você fica enjoado ao treinar? Pare de cometer estes 6 erros comuns

Você fica enjoado ao treinar? Pare de cometer estes 6 erros comuns

Mais recentes

Imagem - Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora

Felca explica por que só resolveu expor a 'adultização' nas redes agora
Imagem - Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência

Após 22 anos de casamento, Julia Lemmertz explica por que não quer repetir experiência
Imagem - Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
01

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
02

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
03

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso

Imagem - Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe
04

Bahia acerta com novo goleiro e empresta Marcos Felipe