33% das casas no litoral de SP ficam vazias durante o ano; saiba por que isso acontece

Agência Correio
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:00
No litoral paulista, muitas cidades vivem um contraste curioso: ruas agitadas no verão e quase desertas no restante do ano. Quase 33% das casas permanecem vazias, deixando moradores e visitantes intrigados.
Praias e ruas mudam de cara com o calendário, mostrando uma realidade que passa despercebida na alta temporada. O silêncio prolongado chama atenção de quem só conhece a região cheia de turistas.
Litoral de São Paulo
O efeito vai além da paisagem. Comércio, serviços e a rotina dos moradores fixos sentem os impactos, revelando um litoral que alterna entre agito intenso e calmaria quase total.
