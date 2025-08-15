MORADIA

33% das casas no litoral de SP ficam vazias durante o ano; saiba por que isso acontece

Casas vazias e bairros desertos revelam um fenômeno pouco conhecido que transforma cidades inteiras fora da temporada

Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 14:00

Quase um terço das casas fica sem moradores boa parte do ano Crédito: Imagem gerada por IA

No litoral paulista, muitas cidades vivem um contraste curioso: ruas agitadas no verão e quase desertas no restante do ano. Quase 33% das casas permanecem vazias, deixando moradores e visitantes intrigados.

Praias e ruas mudam de cara com o calendário, mostrando uma realidade que passa despercebida na alta temporada. O silêncio prolongado chama atenção de quem só conhece a região cheia de turistas.

