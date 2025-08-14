CUIDADO

Você fica enjoado ao treinar? Pare de cometer estes 6 erros comuns

Entenda os principais fatores por trás desse desconforto físico

Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:18

Pequenas mudanças antes, durante e depois da atividade fazem toda a diferença Crédito: Freepik

Praticar exercícios traz benefícios para o corpo e para a mente, mas nem sempre a sensação durante ou após o treino é totalmente agradável. Uma queixa comum é o aparecimento de enjoo ou ânsia de vômito no meio ou depois da atividade.

Confira abaixo os motivos mais frequentes para que isso aconteça e o que pode ser feito para evitar a situação:

Musculação e atividade física 1 de 13

1 – Exercitar-se em calor ou ar muito seco

Ambientes com temperatura alta e baixa umidade facilitam a desidratação e a queda da pressão arterial, reduzindo o fluxo de sangue e provocando mudanças no sistema digestivo.

“Assim como dores de cabeça, tontura e cãibras, a náusea pode aparecer durante ou depois de um treino longo ou intenso quando há desidratação”, afirma Julia Canali, diretora da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, em entrevista à Smartfit.

2 – Começar e terminar o treino bruscamente

Assim como músculos e articulações necessitam de um período de aquecimento e desaquecimento, o organismo também sofre com variações súbitas na intensidade do exercício.

Por isso, é importante iniciar atividades mais pesadas de forma progressiva, reservando alguns minutos para movimentos mais leves no começo.

3 – Comer em excesso antes da atividade

Quando o corpo está em exercício, parte do sangue que normalmente circula pelo estômago e intestino é direcionada aos músculos, desacelerando a digestão e favorecendo o desconforto.

Refeições gordurosas ou muito ricas em proteína tendem a ser digeridas mais lentamente, aumentando o risco de enjoo. Já alimentos com fibras, como batata-doce e pão integral, são recomendados, segundo Aryane Emerick, nutricionista do Smart Fit Nutri.

4 – Ingerir água em excesso

Manter-se hidratado é essencial, mas exagerar na quantidade de água pode causar problemas. Beber grandes volumes de uma vez dilui os eletrólitos do corpo, o que pode levar à hiponatremia (nível baixo de sódio no sangue) e, junto a ela, ao enjoo.

O mais indicado é distribuir a ingestão de líquidos ao longo do dia e evitar beber muito de uma só vez antes de treinar.

5 – Atividades com muito impacto

Exercícios que envolvem saltos ou vibrações, como corrida ou polichinelos, tendem a aumentar a possibilidade de náusea.

Isso acontece porque qualquer alimento ainda em digestão se movimenta mais dentro do estômago. Se o incômodo for frequente, vale trocar por práticas de menor impacto, como pedalar no lugar de correr.

6 – Treinar acima da sua capacidade atual

O desconforto também pode ser resultado de esforço exagerado quando o corpo não está adaptado àquela intensidade de treino.