Você fica enjoado ao treinar? Pare de cometer estes 6 erros comuns

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 14:18
Praticar exercícios traz benefícios para o corpo e para a mente, mas nem sempre a sensação durante ou após o treino é totalmente agradável. Uma queixa comum é o aparecimento de enjoo ou ânsia de vômito no meio ou depois da atividade.
Confira abaixo os motivos mais frequentes para que isso aconteça e o que pode ser feito para evitar a situação:
Ambientes com temperatura alta e baixa umidade facilitam a desidratação e a queda da pressão arterial, reduzindo o fluxo de sangue e provocando mudanças no sistema digestivo.
“Assim como dores de cabeça, tontura e cãibras, a náusea pode aparecer durante ou depois de um treino longo ou intenso quando há desidratação”, afirma Julia Canali, diretora da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, em entrevista à Smartfit.
Assim como músculos e articulações necessitam de um período de aquecimento e desaquecimento, o organismo também sofre com variações súbitas na intensidade do exercício.
Por isso, é importante iniciar atividades mais pesadas de forma progressiva, reservando alguns minutos para movimentos mais leves no começo.
Quando o corpo está em exercício, parte do sangue que normalmente circula pelo estômago e intestino é direcionada aos músculos, desacelerando a digestão e favorecendo o desconforto.
Refeições gordurosas ou muito ricas em proteína tendem a ser digeridas mais lentamente, aumentando o risco de enjoo. Já alimentos com fibras, como batata-doce e pão integral, são recomendados, segundo Aryane Emerick, nutricionista do Smart Fit Nutri.
Manter-se hidratado é essencial, mas exagerar na quantidade de água pode causar problemas. Beber grandes volumes de uma vez dilui os eletrólitos do corpo, o que pode levar à hiponatremia (nível baixo de sódio no sangue) e, junto a ela, ao enjoo.
O mais indicado é distribuir a ingestão de líquidos ao longo do dia e evitar beber muito de uma só vez antes de treinar.
Exercícios que envolvem saltos ou vibrações, como corrida ou polichinelos, tendem a aumentar a possibilidade de náusea.
Isso acontece porque qualquer alimento ainda em digestão se movimenta mais dentro do estômago. Se o incômodo for frequente, vale trocar por práticas de menor impacto, como pedalar no lugar de correr.
O desconforto também pode ser resultado de esforço exagerado quando o corpo não está adaptado àquela intensidade de treino.
Respeitar os próprios limites é essencial. Isso não significa evitar desafios, mas evoluir passo a passo. Compartilhar informações sobre a sua alimentação com o treinador também ajuda a definir horários e tipos de treino que se encaixem melhor na sua rotina.