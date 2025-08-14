Acesse sua conta
Passeio de trem histórico com refeição é opção de turismo alternativo em São Paul

Saiba tudo sobre essa viagem no tempo que encanta turistas a apenas 90 minutos de SP

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:19

A linha também foi construída pela São Paulo Railway
A linha também foi construída pela São Paulo Railway Crédito: Imagem: Prefeitura de Guararema

"O trem não passa, o que passa é a vida" - a famosa frase de Catulo da Paixão ganha novo significado no trem turístico de Guararema. Considerado o melhor passeio ferroviário de São Paulo, ele oferece muito mais que um simples trajeto.

A experiência combina gastronomia refinada, paisagens deslumbrantes e um mergulho na história do interior paulista. Tudo isso em um bate-e-volta perfeito para quem busca fugir da agitação da capital.

Da estação histórica aos trilhos

A aventura começa na estação de Guararema, construída em 1876 e meticulosamente restaurada em 2011. Os vagões temáticos transportam os visitantes para décadas passadas, com detalhes que recriam a elegância das viagens de trem do século XX.

Durante as 2h30 de trajeto, os passageiros do "Carro Restaurante" desfrutam de serviço de bordo completo. O cardápio inclui desde biscoitinhos de nata e queijos artesanais até drinks especiais, tudo servido enquanto a paisagem rural desfila pelas janelas.

O encanto da vila histórica

O ponto final é a estação Luís Carlos, construída em 1914 e cercada por uma vila de imigrantes perfeitamente preservada. Tombada como patrimônio histórico, a área foi restaurada em 2014 e mantém sua autenticidade.

A pequena igreja centenária e os restaurantes locais completam o cenário que já serviu de locação para produções televisivas. O almoço de volta, com panelinha de charcutaria e vinho, é o ponto alto gastronômico do passeio.

Dicas para planejar sua visita

Reserve com antecedência, especialmente em finais de semana e feriados. Leve protetor solar e chapéu para explorar a vila com conforto. Câmeras são essenciais para registrar cada detalhe dessa viagem no tempo.

Aproveite para conhecer outras atrações próximas à estação de Guararema. A maioria fica a poucos minutos de caminhada, tornando fácil explorar a cidade mesmo em um passeio de apenas um dia.

Mais informações em www.tremdeguararema.com.br

