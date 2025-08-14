Passeio de trem histórico com refeição é opção de turismo alternativo em São Paul

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 18:19
"O trem não passa, o que passa é a vida" - a famosa frase de Catulo da Paixão ganha novo significado no trem turístico de Guararema. Considerado o melhor passeio ferroviário de São Paulo, ele oferece muito mais que um simples trajeto.
A experiência combina gastronomia refinada, paisagens deslumbrantes e um mergulho na história do interior paulista. Tudo isso em um bate-e-volta perfeito para quem busca fugir da agitação da capital.
A aventura começa na estação de Guararema, construída em 1876 e meticulosamente restaurada em 2011. Os vagões temáticos transportam os visitantes para décadas passadas, com detalhes que recriam a elegância das viagens de trem do século XX.
Durante as 2h30 de trajeto, os passageiros do "Carro Restaurante" desfrutam de serviço de bordo completo. O cardápio inclui desde biscoitinhos de nata e queijos artesanais até drinks especiais, tudo servido enquanto a paisagem rural desfila pelas janelas.
O ponto final é a estação Luís Carlos, construída em 1914 e cercada por uma vila de imigrantes perfeitamente preservada. Tombada como patrimônio histórico, a área foi restaurada em 2014 e mantém sua autenticidade.
A pequena igreja centenária e os restaurantes locais completam o cenário que já serviu de locação para produções televisivas. O almoço de volta, com panelinha de charcutaria e vinho, é o ponto alto gastronômico do passeio.
Reserve com antecedência, especialmente em finais de semana e feriados. Leve protetor solar e chapéu para explorar a vila com conforto. Câmeras são essenciais para registrar cada detalhe dessa viagem no tempo.
Aproveite para conhecer outras atrações próximas à estação de Guararema. A maioria fica a poucos minutos de caminhada, tornando fácil explorar a cidade mesmo em um passeio de apenas um dia.
Mais informações em www.tremdeguararema.com.br