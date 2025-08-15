BIOLOGIA MARINHA

Mar de sangue? Descubra o que é o fenômeno de potencial tóxico que assusta moradores e turistas no litoral

Fenômeno registrado causou alta concentração de microrganismos potencialmente tóxicos no Canal de São Sebastião

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 16:00

Cientistas investigam fenômeno raro que tinge o mar de vermelho Crédito: Wikimedia Commons

No fim do verão de 2019, um fenômeno incomum tingiu de vermelho as águas do Canal de São Sebastião, intrigando cientistas e chamando atenção de quem passou pela orla.

Diferentes tons de vermelho surgiram em concentrações tão altas que transformaram a paisagem marinha. Entre hipóteses e análises, pesquisadores buscam desvendar como e por que elas chegaram ali.