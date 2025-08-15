ARTE ARTE ARTE

Conheça local onde a cultura, arte e história se encontram vira hit turístico no inverno

Conheça a estância turística que preserva tradições artísticas e encanta com seu patrimônio histórico

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:00

A feirinha dessa cidade atrai turistas de todo o Estado. Crédito: Imagem: enioprado/Wikimedia Commons

A apenas 28 km da capital paulista, Embu das Artes se destaca como um dos principais destinos culturais da Grande São Paulo. A cidade, que recebe cerca de 800 mil visitantes anualmente, transformou sua vocação artística em atração turística desde que se tornou estância em 1979.

O coração dessa efervescência cultural bate no Largo dos Jesuítas, onde história e arte se misturam em construções centenárias. As ruas de paralelepípedos do Centro Histórico contam séculos de tradição que vão da catequese indígena ao modernismo brasileiro.

Patrimônio jesuíta: as raízes da arte embuense

O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, tombado pelo IPHAN em 1938, guarda o início dessa história. Construído entre os séculos XVII e XVIII, o complexo na Igreja de Nossa Senhora do Rosário mostra como os padres usavam a arte para catequese na antiga aldeia de M'Boy.

Essa tradição sacra se mantém viva nas esculturas e pinturas que sobreviveram ao tempo e hoje podem ser admiradas no museu.

Do modernismo às artes contemporâneas

A vocação artística de Embu ganhou novo fôlego em 1937, quando Cássio M'Boy ganhou o Primeiro Grande Prêmio na Exposição Internacional de Artes Técnicas em Paris. Sua casa se tornou ponto de encontro de gigantes como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.

Essa herança modernista evoluiu para o movimento artístico que hoje toma as ruas na Feira de Arte e Artesanato. Realizada desde 1969, a feira transformou a cidade em referência nacional, mantendo viva a tradição iniciada pelos jesuítas e consolidada pelos modernistas.

Diversidade cultural em museus e espaços únicos

Além do acervo sacro, o Museu do Índio apresenta mais de 500 peças de culturas indígenas brasileiras. Já o Instituto Portucale guarda relíquias da cerâmica portuguesa dos séculos XVIII ao XX, mostrando as diversas influências que moldaram a identidade cultural da cidade.

Esses espaços dialogam com as galerias contemporâneas e ateliês abertos, criando um circuito cultural único. De terças a domingos, visitantes podem explorar séculos de história da arte em poucos quarteirões - um verdadeiro museu a céu aberto.

Por que visitar Embu das Artes?

Mais que uma feira de artesanato, a cidade oferece uma viagem pela história da arte brasileira. Da arte sacra colonial às vanguardas modernistas e às expressões contemporâneas, cada rua conta um capítulo dessa narrativa fascinante.