Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça local onde a cultura, arte e história se encontram vira hit turístico no inverno

Conheça a estância turística que preserva tradições artísticas e encanta com seu patrimônio histórico

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 17:00

A feirinha dessa cidade atrai turistas de todo o Estado.
A feirinha dessa cidade atrai turistas de todo o Estado. Crédito: Imagem: enioprado/Wikimedia Commons

A apenas 28 km da capital paulista, Embu das Artes se destaca como um dos principais destinos culturais da Grande São Paulo. A cidade, que recebe cerca de 800 mil visitantes anualmente, transformou sua vocação artística em atração turística desde que se tornou estância em 1979.

Embu das Artes

Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
Embu das Artes por Reprodução | Instagram
1 de 10
Embu das Artes por Reprodução | Instagram

O coração dessa efervescência cultural bate no Largo dos Jesuítas, onde história e arte se misturam em construções centenárias. As ruas de paralelepípedos do Centro Histórico contam séculos de tradição que vão da catequese indígena ao modernismo brasileiro.

Patrimônio jesuíta: as raízes da arte embuense

O Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, tombado pelo IPHAN em 1938, guarda o início dessa história. Construído entre os séculos XVII e XVIII, o complexo na Igreja de Nossa Senhora do Rosário mostra como os padres usavam a arte para catequese na antiga aldeia de M'Boy.

Essa tradição sacra se mantém viva nas esculturas e pinturas que sobreviveram ao tempo e hoje podem ser admiradas no museu.

Do modernismo às artes contemporâneas

A vocação artística de Embu ganhou novo fôlego em 1937, quando Cássio M'Boy ganhou o Primeiro Grande Prêmio na Exposição Internacional de Artes Técnicas em Paris. Sua casa se tornou ponto de encontro de gigantes como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.

Essa herança modernista evoluiu para o movimento artístico que hoje toma as ruas na Feira de Arte e Artesanato. Realizada desde 1969, a feira transformou a cidade em referência nacional, mantendo viva a tradição iniciada pelos jesuítas e consolidada pelos modernistas.

Diversidade cultural em museus e espaços únicos

Além do acervo sacro, o Museu do Índio apresenta mais de 500 peças de culturas indígenas brasileiras. Já o Instituto Portucale guarda relíquias da cerâmica portuguesa dos séculos XVIII ao XX, mostrando as diversas influências que moldaram a identidade cultural da cidade.

Esses espaços dialogam com as galerias contemporâneas e ateliês abertos, criando um circuito cultural único. De terças a domingos, visitantes podem explorar séculos de história da arte em poucos quarteirões - um verdadeiro museu a céu aberto.

Por que visitar Embu das Artes?

Mais que uma feira de artesanato, a cidade oferece uma viagem pela história da arte brasileira. Da arte sacra colonial às vanguardas modernistas e às expressões contemporâneas, cada rua conta um capítulo dessa narrativa fascinante.

Com fácil acesso desde São Paulo, Embu das Artes prova que cultura e história podem ser experienciadas de forma vibrante e acessível. Um destino imperdível para quem quer entender as raízes e evolução da arte no Brasil.

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’

VÍDEO: Fãs de Hytalo Santos organizam protesto: ‘Sempre ajudou os pobres’
Imagem - Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras

Gilberto Gil parabeniza Drão, mãe de Preta Gil, com fotos raras
Imagem - Marina Ruy Barbosa parabeniza Glória Maria e lembra: 'Amizade de outras vidas'

Marina Ruy Barbosa parabeniza Glória Maria e lembra: 'Amizade de outras vidas'

MAIS LIDAS

Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor
01

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Imagem - 'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens
02

'Diaba Loira’: traficante morre após confronto entre o TCP e o CV; veja imagens

Imagem - Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’
03

Sofia do 'MasterChef' se pronuncia após ataques de ódio: 'Não sou só o que mostraram’

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil
04

Prefeitura abre concurso com mais de 170 vagas e salários de quase R$ 10 mil