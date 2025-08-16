NOVELA DAS 9

Maria de Fátima enfrenta chantagens e toma decisão extrema sobre gravidez em ‘Vale Tudo’ deste sábado (16)

Rivalidades, ameaças e revelações movimentam a história

Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:00

Maria de Fátima toma decisão extrema sobre gravidez Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (16) de “Vale Tudo” promete fortes emoções. Maria de Fátima (Bella Campos) avisa Celina (Malu Galli) que César (Cauã Reymond) é seu amigo e acaba sendo confrontada pela rival, que a ameaça sem se importar com chantagens.

Paralelamente, Solange (Alice Wegmann) descobre que está esperando gêmeos, enquanto Celina revela a Maria de Fátima que Afonso (Humberto Carrão) é estéril, informação mantida em segredo de Odete (Débora Bloch) e do próprio sobrinho.

