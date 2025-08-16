Acesse sua conta
Maria de Fátima enfrenta chantagens e toma decisão extrema sobre gravidez em ‘Vale Tudo’ deste sábado (16)

Rivalidades, ameaças e revelações movimentam a história

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 12:00

Maria de Fátima toma decisão extrema sobre gravidez Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo deste sábado (16) de “Vale Tudo” promete fortes emoções. Maria de Fátima (Bella Campos) avisa Celina (Malu Galli) que César (Cauã Reymond) é seu amigo e acaba sendo confrontada pela rival, que a ameaça sem se importar com chantagens.

Paralelamente, Solange (Alice Wegmann) descobre que está esperando gêmeos, enquanto Celina revela a Maria de Fátima que Afonso (Humberto Carrão) é estéril, informação mantida em segredo de Odete (Débora Bloch) e do próprio sobrinho.

Vale Tudo: Afonso e Fátima

Fátima humilha Afonso por Reprodução
Fátima fala toda a verdade para Afonso: 'Casei por dinheiro' por Reprodução
Fátima exige dinheiro de Afonso por ReproduçãoReprodução
Afonso fica devastado ao saber que foi enganado por Fátima por Reprodução
Fátima ficará arrasada por Reprodução
Fátima e Afonso, em Vale Tudo por Reprodução
1 de 6
Fátima humilha Afonso por Reprodução

Em meio aos embates, César sugere que Maria de Fátima interrompa a gravidez, e a jovem toma uma atitude extrema para lidar com a situação. Raquel (Taís Araújo), por sua vez, se sente desconfortável ao ser convidada para a ópera, evento patrocinado pela família Roitman, e evita qualquer contato com Maria de Fátima no Teatro Municipal.

