TJ abre inscrições para concurso público de nível médio com salário de R$ 6,3 mil

Vagas são para São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07:23

Fachada do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP)
Fachada do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Crédito: Divulgação

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) abre nesta quarta-feira (13) as inscrições para concurso público ao cargo de Escrevente Técnico Judiciário, função de nível médio com salário inicial de R$ 6.370,14, além de benefícios como auxílio-alimentação, transporte e assistência médica.

A seleção não prevê vagas imediatas, mas servirá para formação de cadastro de reserva, com nomeações de acordo com a necessidade e orçamento do tribunal.

As inscrições seguem até 22 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. A taxa é de R$ 81, com possibilidade de desconto de 50% para estudantes ou candidatos com renda mensal inferior a dois salários mínimos ou desempregados. O prazo para pagamento da taxa vai até 23 de setembro.

Concurso do TJ-SP

Para participar, é necessário ter ensino médio completo e, até o momento da posse, ter 18 anos ou mais. O edital reserva percentual de vagas para candidatos negros (20%), pessoas com deficiência (5%) e indígenas (3%).

O concurso é voltado para atuar em unidades do Judiciário em São Paulo e em cidades da região metropolitana, como Guarulhos, Osasco, Mogi das Cruzes, Itapecerica da Serra, Santo André e São Bernardo do Campo.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 7 de dezembro. A primeira fase será composta por 70 questões de múltipla escolha, com perguntas de Língua Portuguesa, Direito, Informática, Raciocínio Lógico e Atualidades. Para ser habilitado, o candidato precisa alcançar no mínimo cinco pontos na média geral e atingir ao menos 50% de acerto em Língua Portuguesa e Direito.

Os aprovados nessa etapa terão a redação corrigida. A parte discursiva será uma produção de texto dissertativo-argumentativo, que avaliará clareza, coesão, coerência e domínio da norma-padrão da língua portuguesa. Também haverá uma prova prática de digitação.

O cargo de escrevente técnico exige conhecimentos básicos em informática e Direito, além de boa redação. As atribuições incluem atendimento ao público, elaboração de documentos e apoio a atividades cartorárias e administrativas.

