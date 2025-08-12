Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Salários chegam a R$ 3,3 mil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:40

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

As incrições para um processo seletivo simplificado da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) encerram nesta terça-feira (12). Ao todo, são 180 vagas em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e os salários podem chegar a R$ 3.373,21, além de benefícios.

As oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior, com 50 vagas de contratação imediata e 130 para formação de cadastro de reserva.Os contratos terão duração inicial de até 36 meses, podendo ser prorrogados uma única vez, por igual período.

As inscrições estarão abertas até o dia 12, exclusivamente pelo site. A seleção será feita por avaliação curricular, etapa única de caráter eliminatório e classificatório. Serão analisados documentos que comprovem a experiência profissional, cursos de aperfeiçoamento, formação e conhecimentos de informática. Os documentos deverão ser enviados entre 15 e 22 de setembro.

Leia mais

Imagem - Ifood anuncia abertura de 600 vagas de emprego em todo o Brasil

Ifood anuncia abertura de 600 vagas de emprego em todo o Brasil

Imagem - Funceb abre inscrições para 50 vagas com salários de até R$ 3,3 mil na quarta (6)

Funceb abre inscrições para 50 vagas com salários de até R$ 3,3 mil na quarta (6)

Imagem - Concursos públicos têm 32 mil vagas abertas com salários de até R$ 41 mil; confira

Concursos públicos têm 32 mil vagas abertas com salários de até R$ 41 mil; confira

Entre os cargos de nível médio técnico, estão as funções de Técnico em Edificações e Técnico em Segurança do Trabalho. Já os cargos de nível superior abrangem áreas como Administração, Orçamento e Finanças, Ciências Jurídicas, Design Gráfico, Arquivologia, Tecnologia da Informação (Desenvolvedor e Suporte), Economia, Gestão Cultural, Jornalismo e Recursos Humanos.

As vagas estão dispostas da seguinte maneira: 50 vagas para atuação na Secult-BA; 50 vagas na Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb); 49 vagas na Fundação Pedro Calmon (FPC); e 31 vagas para Representantes Territoriais de Cultura (RTC). 

Edital Funceb

Funceb abre 50 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil em Salvador por Funceb
Funceb abre 50 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil em Salvador por Funceb
Funceb abre 50 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil em Salvador por Funceb
Funceb abre 50 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil em Salvador por Funceb
Funceb abre 50 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil em Salvador por Funceb
1 de 5
Funceb abre 50 vagas de emprego com salários de até R$ 3,3 mil em Salvador por Funceb

A remuneração para os cargos de nível superior é composta por vencimento básico de R$ 1.583,65 e gratificação de R$ 1.789,56, totalizando R$ 3.373,21. Já os cargos de nível técnico/médio têm salário de R$ 2.806,56, com vencimento de R$ 1.425,52 e gratificação de R$ 1.381,04. Para jornadas de 40 horas semanais, os contratados ainda terão direito a R$ 20 de auxílio-refeição por dia útil, além de auxílio-transporte.

O Reda é uma forma de contratação temporária prevista em lei, utilizada por órgãos públicos para suprir necessidades excepcionais de pessoal. Candidatos que já tiverem cumprido o limite de 72 meses em contratos anteriores sob o REDA não poderão ser readmitidos, salvo exceções legais.

Também estão previstas reservas de vagas: 30% para candidatos negros e 5% para pessoas com deficiência, conforme a legislação estadual. 

Leia mais

Imagem - Salvador tem 77 vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil; veja lista

Salvador tem 77 vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil; veja lista

Imagem - Salários de até R$ 6,4 mil: inscrições para vagas de prefeitura terminam hoje (11)

Salários de até R$ 6,4 mil: inscrições para vagas de prefeitura terminam hoje (11)

Imagem - Mais de R$ 100 mil: quadrilha é presa por furtar lojas de luxo em shoppings de Salvador

Mais de R$ 100 mil: quadrilha é presa por furtar lojas de luxo em shoppings de Salvador

Mais recentes

Imagem - Quer saber como voltar ao mercado de trabalho em 2025? Veja 5 passos

Quer saber como voltar ao mercado de trabalho em 2025? Veja 5 passos
Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil

Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 300 vagas e salários que chegam a R$ 12 mil
Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85
01

Instituto Federal abre 100 vagas para professores com salários de até R$ 13.216,85

Imagem - Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)
02

Inscrições para processo seletivo da Secult-BA com 180 vagas encerram hoje (12)

Imagem - Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil
03

Prefeitura abre inscrição para concurso com mais de 100 vagas e salários de até R$ 21,6 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil
04

Prefeitura abre concurso com 66 vagas e salários iniciais de até R$ 11 mil