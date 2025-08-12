OPORTUNIDADE

Salvador tem 77 vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil; veja lista

Cargos são intermediados pelo Simm

Esther Morais

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:27

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 77 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (12). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Auxiliar contábil (Estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Contabilidade (6º semestre), sem experiência

Salário: R$1.082,00 + benefícios

6 vagas

Conferente de Logística (Estágio + vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (a partir do 1º semestre, turno noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Recepcionista de clínica

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Moradores de Coutos e adjacências

Salário: R$1.560,32 + benefícios

2 vagas

Consultor Comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no segmento de clínica do trabalho

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor Comercial

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência com vendas, CNH B

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Fiscal de Caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: São Marcos, Pau da Lima e adjacências

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Estoque (Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso e reposição, faixa etária de 18 a 22 anos

Salário: R$1.133,67 + benefícios

1 vaga

Ajudante de Carga e Descarga (Primeiro Emprego)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, carteira limpa

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Logística (Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso, faixa etária de 18 a 22 anos

Salário: A combinar + transporte

2 vagas

Auxiliar de Operação

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário

Salário: R$1.750,00 + benefícios

3 vagas

Operador de Máquinas de Higienização Hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Cartazeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso a Pirajá, disponibilidade para abertura de loja

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de máquina de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com enceradeira

Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Supervisor de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Torneiro Mecânico

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, domínio do torno, leitura e interpretação de desenhos técnicos

Salário: R$3.500,00 + benefícios

1 vaga

Técnico de Refrigeração

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, conhecimento de informática, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao Cabula

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público

Salário: R$1.570,00 + benefícios