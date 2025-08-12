Salvador tem 77 vagas de emprego com salários de até R$ 3,5 mil; veja lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 06:27
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 77 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta terça-feira (12). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Auxiliar contábil (Estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Contabilidade (6º semestre), sem experiência
Salário: R$1.082,00 + benefícios
6 vagas
Conferente de Logística (Estágio + vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração ou Logística (a partir do 1º semestre, turno noite), sem experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Recepcionista de clínica
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Moradores de Coutos e adjacências
Salário: R$1.560,32 + benefícios
2 vagas
Consultor Comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no segmento de clínica do trabalho
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor Comercial
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência com vendas, CNH B
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Fiscal de Caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: São Marcos, Pau da Lima e adjacências
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Estoque (Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso e reposição, faixa etária de 18 a 22 anos
Salário: R$1.133,67 + benefícios
1 vaga
Ajudante de Carga e Descarga (Primeiro Emprego)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, carteira limpa
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, disponibilidade para pegar peso
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Logística (Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso, faixa etária de 18 a 22 anos
Salário: A combinar + transporte
2 vagas
Auxiliar de Operação
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para pegar peso e de horário
Salário: R$1.750,00 + benefícios
3 vagas
Operador de Máquinas de Higienização Hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Cartazeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso a Pirajá, disponibilidade para abertura de loja
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de máquina de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com enceradeira
Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Supervisor de Limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou fácil acesso à Estação de Metrô Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Torneiro Mecânico
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, domínio do torno, leitura e interpretação de desenhos técnicos
Salário: R$3.500,00 + benefícios
1 vaga
Técnico de Refrigeração
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção, persuasão, conhecimento de informática, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao Cabula
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público
Salário: R$1.570,00 + benefícios
5 vagas