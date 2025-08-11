Mais de R$ 100 mil: quadrilha é presa por furtar lojas de luxo em shoppings de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 11 de agosto de 2025 às 06:53
Cinco membros de uma quadrilha especializada em furtar produtos de grife e alto luxo em lojas de cinco estados do Nordeste foram presos em flagrante no último sábado (9) após cometerem uma sequência de furtos em três shoppings de Salvador. A estimativa é que a prática criminosa tenha causado um prejuízo superior a R$ 100 mil.
O crime mais recente ocorreu em centros comerciais localizados na Barra, Avenida ACM e Tancredo Neves. Os materiais apreendidos com o quinteto incluem bolsas, acessórios, cosméticos, eletrodomésticos, perfumes importados e roupas de grife.
Com o grupo, também foram encontradas sacolas de papel e uma tigela revestida com papel alumínio, utilizada para bloquear os dispositivos de alarme dos produtos furtados. Todo o material foi localizado dentro do veículo que estava em posse dos autores.
A quadrilha é investigada desde 21 de julho, quando realizou a primeira sequência de furtos em quatro shoppings de Salvador. Os integrantes são três mulheres e dois homens, pai e filho.
Conforme as investigações da 14ª Delegacia/Barra, os suspeitos praticaram furtos em estabelecimentos comerciais nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Paraíba e Bahia.
A prisão em flagrante ocorreu durante a Operação Nefertum, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra). A ação contou com o apoio dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom) e de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil da Bahia, além da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Todo o material apreendido será restituído aos proprietários após os trâmites periciais e de formalização.