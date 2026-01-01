TEMPO

Queda de granizo: Inmet emite alerta laranja de tempestades para mais de 40 cidades da Bahia

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, Vale São-Franciscano e extremo oeste da Bahia

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 19:18

Chuva Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ao menos 44 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de tempestades entre 0h e 23h59 da desta sexta-feira (2). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, Vale São-Franciscano e extremo oeste da Bahia.

