Queda de granizo: Inmet emite alerta laranja de tempestades para mais de 40 cidades da Bahia

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, Vale São-Franciscano e extremo oeste da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 19:18

Chuva em Salvador
Chuva Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Ao menos 44 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de tempestades entre 0h e 23h59 da desta sexta-feira (2). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, Vale São-Franciscano e extremo oeste da Bahia.

Veja quais cidades estão em alerta

Veja a lista de cidades em alerta por Reprodução
1 de 5
Veja a lista de cidades em alerta por Reprodução

O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h e risco de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Chuva Bahia Inmet

