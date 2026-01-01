SEXTOU COM PRAIA?

Confira a previsão do tempo para Salvador nesta sexta (2)

Temperatura pode chegar a 37 °C

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 18:54

Sol em Salvador Crédito: Divulgação

O início de 2026 segue com cara do verão em Salvador, e a sexta-feira (2) promete ser um convite para a praia. Sob a influência de uma massa de ar quente e seca, a capital baiana deve registrar sol predominante, calor intenso e baixa umidade, com temperaturas chegando a 37 °C, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal).

