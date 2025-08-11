EMPREGO

Salários de até R$ 6,4 mil: inscrições para vagas de prefeitura terminam hoje (11)

Há cargos de nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 07:32

Concurso público está aberto em prefeitura Crédito: Shutterstock

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Agronômica (SC), destinado à contratação temporária de servidores, encerram nesta segunda-feira (11), às 18h. O certame oferece vagas para formação de cadastro reserva em cargos de níveis alfabetizado, médio e superior, com salários que variam de R$ 2.002,46 a R$ 6.419,00, além de vale-alimentação de até R$ 320,00.



Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora Legalle Concursos. As taxas variam de R$ 50 a R$ 120, conforme o nível de escolaridade.

O processo seletivo contempla cadastro reserva para as funções de Agente Comunitário de Saúde (R$ 3.036,00), Auxiliar de Sala (R$ 2.264,41), Merendeira (R$ 2.002,46), Orientador Pedagógico (R$ 6.419,00), Professor 20h (R$ 2.467,07), Professor 40h (R$ 4.934,15) e Professor de Educação Física (R$ 2.467,07). As cargas horárias variam de 20h a 40h semanais.

A seleção terá prova teórico-objetiva para todos os cargos, prevista para 30 de agosto, e prova de títulos apenas para as funções de nível superior ligadas à educação. A avaliação objetiva terá 20 ou 40 questões, dependendo do cargo, abrangendo Língua Portuguesa, Matemática, Legislação, Atualidades, Fundamentos da Educação, Informática e Conhecimentos Específicos.