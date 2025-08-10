Acesse sua conta
Até R$ 41 mil: veja os 10 concursos abertos com os maiores salários no Brasil

Salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:55

Concursos já estão com inscrições abertas
Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos oferecem 59 mil vagas com salários de até R$ 41 mil em todo o país. O salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS).

Ainda há vagas para prefeituras, Polícia Civil e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em cargos que exigem do ensino fundamental ao nível superior.

Confira abaixo os concursos com salários mais altos:

Concurso TCE MS

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 23/07 a 21/08

Data da prova: 25 e 26/10

Vagas: 6 + CR

Salário: R$ 10.352,75 a R$ 41.845,49

Concurso Sefaz GO

Banca: FCC

Período de inscrições: temporariamente suspenso

Data da prova: temporariamente suspenso

Vagas: 200 + 100 CR

Salário: R$ 32.163,30

Concurso Indaiatuba Saúde (SP)

Banca: FGV

Período de inscrições: até 04/09

Data da prova: 12 e 26/10

Vagas: 67 + CR

Salário: R$ 1.799,60 a R$ 26.244,09 + benefícios

Concurso Sefaz SE

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 31/07 a 20/08

Data da prova: 28/09

Vagas: 10 + 40 CR

Salário: até R$ 22.541,47

Concurso TCE RS

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 11/07 a 20/08

Data da prova: 19/10

Vagas: 45

Salário: R$ 9.801,07 e R$ 20.572,72

Concurso Varginha Saúde (MG)

Banca: Avança SP

Período de inscrições: até 25/08

Data da prova: 19 e 26/10

Vagas: 302 + CR

Salário: R$ 1.973,95 a R$ 19.639,94

Concurso AgSUS

Banca: FGV

Período de inscrições: até 25/08

Data da prova: 12/10

Vagas: 130 + CR

Salário: R$ 4.000,00 a R$ 16.663,50

Concurso PROCERGS (RS)

Banca: FUNDATEC

Período de inscrições: até 14/08

Data da prova: 28/09

Vagas: 62

Salário: R$ 4.007,93 a R$ 13.646,00

Concurso CRM ES

Banca: Instituto Quadrix

Período de inscrições: até 25/08

Data da prova: 21/09

Vagas: 7 + CR

Salário: até R$ 12.954,24 + benefícios

Concurso SMS Contagem (MG)

Banca: Instituto ACCESS

Período de inscrições: 07/10 a 06/11

Data da prova: 14/12

Vagas: 598 + CR

Salário: R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55

