Concursos públicos têm 59 mil vagas e salários de até R$ 41 mil; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:22
Diversos concursos públicos oferecem 59 mil vagas com salários de até R$ 41 mil em todo o país. Há cargos para candidatos do ensino fundamental ao nível superior.
O salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Ainda há vagas para prefeituras, Polícia Civil e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
Na Bahia, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) lançou quatro editais para um processo seletivo simplificado com 180 vagas em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os salários podem chegar a R$ 3.373,21, além de benefícios.
Concurso TCE MS
Banca: Cebraspe
Período de inscrições: 23/07 a 21/08
Data da prova: 25 e 26/10
Vagas: 6 + CR
Salário: R$ 10.352,75 a R$ 41.845,49
Concurso Sefaz GO
Banca: FCC
Período de inscrições: temporariamente suspenso
Data da prova: temporariamente suspenso
Vagas: 200 + 100 CR
Salário: R$ 32.163,30
Concurso Indaiatuba Saúde (SP)
Banca: FGV
Período de inscrições: até 04/09
Data da prova: 12 e 26/10
Vagas: 67 + CR
Salário: R$ 1.799,60 a R$ 26.244,09 + benefícios
Concurso Sefaz SE
Banca: Cebraspe
Período de inscrições: 31/07 a 20/08
Data da prova: 28/09
Vagas: 10 + 40 CR
Salário: até R$ 22.541,47
Concurso TCE RS
Banca: Cebraspe
Período de inscrições: 11/07 a 20/08
Data da prova: 19/10
Vagas: 45
Salário: R$ 9.801,07 e R$ 20.572,72
Concurso Varginha Saúde (MG)
Banca: Avança SP
Período de inscrições: até 25/08
Data da prova: 19 e 26/10
Vagas: 302 + CR
Salário: R$ 1.973,95 a R$ 19.639,94
Concurso AgSUS
Banca: FGV
Período de inscrições: até 25/08
Data da prova: 12/10
Vagas: 130 + CR
Salário: R$ 4.000,00 a R$ 16.663,50
Concurso PROCERGS (RS)
Período de inscrições: até 14/08
Data da prova: 28/09
Vagas: 62
Salário: R$ 4.007,93 a R$ 13.646,00
Concurso CRM ES
Banca: Instituto Quadrix
Período de inscrições: até 25/08
Data da prova: 21/09
Vagas: 7 + CR
Salário: até R$ 12.954,24 + benefícios
Concurso SMS Contagem (MG)
Banca: Instituto ACCESS
Período de inscrições: 07/10 a 06/11
Data da prova: 14/12
Vagas: 598 + CR
Salário: R$ 1.886,22 a R$ 12.762,55