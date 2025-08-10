EMPREGO

Concursos públicos têm 59 mil vagas e salários de até R$ 41 mil; confira

Há cargos para nível médio, técnico e superior

Esther Morais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 11:22

Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

Diversos concursos públicos oferecem 59 mil vagas com salários de até R$ 41 mil em todo o país. Há cargos para candidatos do ensino fundamental ao nível superior.

O salário mais alto será pago para quem for aprovado no processo seletivo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). Ainda há vagas para prefeituras, Polícia Civil e Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Na Bahia, a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) lançou quatro editais para um processo seletivo simplificado com 180 vagas em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os salários podem chegar a R$ 3.373,21, além de benefícios.

Confira abaixo os concursos com salários mais altos:

Concurso TCE MS

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 23/07 a 21/08

Data da prova: 25 e 26/10

Vagas: 6 + CR

Salário: R$ 10.352,75 a R$ 41.845,49

Concurso Sefaz GO

Banca: FCC

Período de inscrições: temporariamente suspenso

Data da prova: temporariamente suspenso

Vagas: 200 + 100 CR

Salário: R$ 32.163,30

Concurso Indaiatuba Saúde (SP)

Banca: FGV

Período de inscrições: até 04/09

Data da prova: 12 e 26/10

Vagas: 67 + CR

Salário: R$ 1.799,60 a R$ 26.244,09 + benefícios

Concurso Sefaz SE

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 31/07 a 20/08

Data da prova: 28/09

Vagas: 10 + 40 CR

Salário: até R$ 22.541,47

Concurso TCE RS

Banca: Cebraspe

Período de inscrições: 11/07 a 20/08

Data da prova: 19/10

Vagas: 45

Salário: R$ 9.801,07 e R$ 20.572,72

Concurso Varginha Saúde (MG)

Banca: Avança SP

Período de inscrições: até 25/08

Data da prova: 19 e 26/10

Vagas: 302 + CR

Salário: R$ 1.973,95 a R$ 19.639,94

Concurso AgSUS

Banca: FGV

Período de inscrições: até 25/08

Data da prova: 12/10

Vagas: 130 + CR

Salário: R$ 4.000,00 a R$ 16.663,50

Concurso PROCERGS (RS)

Banca: FUNDATEC

Período de inscrições: até 14/08

Data da prova: 28/09

Vagas: 62

Salário: R$ 4.007,93 a R$ 13.646,00

Concurso CRM ES

Banca: Instituto Quadrix

Período de inscrições: até 25/08

Data da prova: 21/09

Vagas: 7 + CR

Salário: até R$ 12.954,24 + benefícios

Concurso SMS Contagem (MG)

Banca: Instituto ACCESS

Período de inscrições: 07/10 a 06/11

Data da prova: 14/12

Vagas: 598 + CR