Salários de até R$ 12,3 mil: prefeitura anuncia concurso com vagas para área da saúde

Inscrições abrem na próxima segunda (11)

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:10

Concurso
Concurso Crédito: Arquivo Agência Brasil

A Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu (PR) abriu concurso público com 12 vagas na área da saúde e salários que chegam a R$ 12,3 mil. As oportunidades são para profissionais de nível superior em cargos como médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

As inscrições estarão abertas a partir das 8h da próxima segunda-feira (11) e seguem até as 23h59 do dia 15 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação FAFIPA, responsável pela organização do certame.

Edital do concurso da Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu (PR)

Edital dá detalhes sobre vagas, remuneração e cronograma
Edital dá detalhes sobre vagas, remuneração e cronograma por Reprodução

A taxa de inscrição é de R$ 150,00, e o pagamento deve ser feito até o dia 16 de setembro. Haverá isenção para candidatos que se enquadrem nas condições previstas em edital, como inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, leite ou medula óssea e convocados pela Justiça Eleitoral do Paraná. O pedido de isenção pode ser feito entre 11 e 20 de agosto.

O concurso contará com duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório. A prova objetiva terá 30 questões divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, com valor total de 100 pontos.

A aplicação será feita no município de Nova Prata do Iguaçu, em data a ser divulgada posteriormente no site da organizadora, e terá duração de três horas. Para ser aprovado, o candidato deverá obter no mínimo 50 pontos.

Os cargos oferecidos contam com carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 2.789,28 (assistente social – 20h) a R$ 12.300,00 (médico ESF – 40h).

O concurso tem validade de dois anos a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da administração municipal e contratados sob o regime estatutário, que garante estabilidade e os direitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

Para ler o edital completo, clique aqui. 

