Salários de até R$ 12,3 mil: prefeitura anuncia concurso com vagas para área da saúde

Inscrições abrem na próxima segunda (11)

Esther Morais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 09:10

A Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu (PR) abriu concurso público com 12 vagas na área da saúde e salários que chegam a R$ 12,3 mil. As oportunidades são para profissionais de nível superior em cargos como médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

As inscrições estarão abertas a partir das 8h da próxima segunda-feira (11) e seguem até as 23h59 do dia 15 de setembro, exclusivamente pelo site da Fundação FAFIPA, responsável pela organização do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 150,00, e o pagamento deve ser feito até o dia 16 de setembro. Haverá isenção para candidatos que se enquadrem nas condições previstas em edital, como inscritos no CadÚnico, doadores de sangue, leite ou medula óssea e convocados pela Justiça Eleitoral do Paraná. O pedido de isenção pode ser feito entre 11 e 20 de agosto.

O concurso contará com duas etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório. A prova objetiva terá 30 questões divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos, com valor total de 100 pontos.

A aplicação será feita no município de Nova Prata do Iguaçu, em data a ser divulgada posteriormente no site da organizadora, e terá duração de três horas. Para ser aprovado, o candidato deverá obter no mínimo 50 pontos.

Os cargos oferecidos contam com carga horária que varia de 20 a 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 2.789,28 (assistente social – 20h) a R$ 12.300,00 (médico ESF – 40h).