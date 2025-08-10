Acesse sua conta
Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil

Há cargos de nível médio e técnico

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09:47

Simm oferece vagas em Salvador
Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 108 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (11). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas: 

Repositor de Açougue

Requisitos: Ensino médio completo, disponibilidade para pegar peso e fazer carga e descarga, fácil acesso a Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, boa dicção, poder de persuasão e habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Operador de telemarketing ativo e receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, boa dicção, informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

30 vagas

Operador de Máquinas de Higienização Hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Líder de Setor

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso a Cajazeiras

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Recepcionista de Clínica do Trabalho (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em Excel e E-social

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Consultor Comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no segmento de clínica do trabalho

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Técnico em Eletrocardiograma

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de técnico de enfermagem, experiência no segmento de clínica do trabalho

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$1.685,96 + benefícios

1 vaga

Fiscal de Caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, residir em São Marcos, Pau da Lima ou adjacências

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Cartazeiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso a Pirajá, disponibilidade para abertura de loja

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Fiscal de prevenção e perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Ajudante de Serviços Laboratoriais (vaga temporária)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Consultor Comercial

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência com vendas, CNH B

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Vidraceiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Operador de máquina de limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com máquina enceradeira, residir em Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou ter fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

4 vagas

Supervisor de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, residir em Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou ter fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, residir em Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou ter fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras

Salário: A combinar + benefícios

20 vagas

Torneiro mecânico

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, domínio sobre funcionamento do torno, habilidade para ler e interpretar desenhos e especificações técnicas

Salário: R$3.500,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de lanches, disponibilidade para trabalhar tarde/noite

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Técnico de Refrigeração

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar na Paralela ou Litoral Norte

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público

Salário: R$1.570,00 + benefícios

5 vagas

