Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil

Esther Morais
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 09:47
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 108 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (11). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Repositor de Açougue
Requisitos: Ensino médio completo, disponibilidade para pegar peso e fazer carga e descarga, fácil acesso a Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, boa dicção, poder de persuasão e habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário, fácil acesso ao bairro do Cabula
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Operador de telemarketing ativo e receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, boa dicção, informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
30 vagas
Operador de Máquinas de Higienização Hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Líder de Setor
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso a Cajazeiras
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Recepcionista de Clínica do Trabalho (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em Excel e E-social
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Consultor Comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento no segmento de clínica do trabalho
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Técnico em Eletrocardiograma
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso de técnico de enfermagem, experiência no segmento de clínica do trabalho
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Refrigeração de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$1.685,96 + benefícios
1 vaga
Fiscal de Caixa (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, residir em São Marcos, Pau da Lima ou adjacências
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Cartazeiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, fácil acesso a Pirajá, disponibilidade para abertura de loja
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Fiscal de prevenção e perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Ajudante de Serviços Laboratoriais (vaga temporária)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Consultor Comercial
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência com vendas, CNH B
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Vidraceiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Operador de máquina de limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com máquina enceradeira, residir em Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou ter fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
4 vagas
Supervisor de Limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, residir em Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou ter fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, residir em Águas Claras, Pirajá, Valéria, Cajazeiras ou ter fácil acesso à Estação de Metrô de Águas Claras
Salário: A combinar + benefícios
20 vagas
Torneiro mecânico
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, domínio sobre funcionamento do torno, habilidade para ler e interpretar desenhos e especificações técnicas
Salário: R$3.500,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com preparo de lanches, disponibilidade para trabalhar tarde/noite
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Técnico de Refrigeração
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, disponibilidade para trabalhar na Paralela ou Litoral Norte
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Auxiliar de loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público
Salário: R$1.570,00 + benefícios
5 vagas