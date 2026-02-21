Acesse sua conta
IBM SkillsBuild e CIEE oferecem cursos gratuitos de IA e outras tecnologias com certificado

Colaboração entre empresa líder global em serviços de nuvem híbrida e IA e a maior ONG de trabalho jovem da América Latina visa ampliar acesso de jovens brasileiros aos conhecimentos sobre IA e tecnologias emergentes

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07:15

A iniciativa visa ampliar acesso de jovens brasileiros aos conhecimentos sobre IA e tecnologias emergentes
A iniciativa visa ampliar acesso de jovens brasileiros aos conhecimentos sobre IA e tecnologias emergentes Crédito: Shutterstock

Com a chegada das férias escolares, uma nova oportunidade de formação está disponível para jovens de todo o país. A IBM, em colaboração com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), está oferecendo cursos online gratuitos com certificação, focados no desenvolvimento de habilidades práticas em IA e outras tecnologias emergentes. A iniciativa visa apoiar estudantes que desejam se preparar para o mercado de trabalho com conteúdo atualizado e prático.

Ao todo, a colaboração reúne seis minicursos na plataforma IBM SkillsBuild, destacando como a IA já está moldando o trabalho, a indústria e o cotidiano, e ajudando os alunos a entender onde novas oportunidades de carreira estão surgindo. Esses cursos utilizam exemplos do mundo real para tornar os conceitos de IA acessíveis e envolventes para os estudantes. Entre os temas estão:

● O uso das tecnologias em shows, com direito a exemplo do "The Eras Tour", de Taylor Swift (15 minutos);

● Como se dá o uso da IA no futebol (20 minutos);

● Como a IA atua na Fórmula 1, com exemplos da parceria entre IBM e a Scuderia Ferrari (10 minutos);

● As inovações tecnológicas em torneios de tênis (15 minutos);

● Como melhorar a formulação do currículo com IA (35 minutos);

● Como conquistar um recrutador em com um eficiente Elevator Pitch com auxílio da IA (15 minutos).

“Estamos entusiasmados em colaborar com a CIEE para levar o IBM SkillsBuild a mais jovens no Brasil, ampliando o acesso a habilidades tecnológicas em alta demanda e ajudando mais jovens a desenvolver a confiança e a experiência necessárias para ter sucesso em uma economia impulsionada pela IA”, disse Flávia Freitas, Líder de Responsabilidade Social Corporativa da IBM América Latina.

Rodrigo Dib, Superintendente Institucional e de Inovação do CIEE, acrescentou: “Esta colaboração reforça o compromisso do CIEE em apoiar os jovens no início de suas trajetórias profissionais e ajudá-los a desenvolver as habilidades que os empregadores esperam cada vez mais.”

Para além desta colaboração, o IBM SkillsBuild oferece mais de mil cursos gratuitos em 20 idiomas, com trilhas de aprendizagem personalizadas, atividades práticas e credenciais reconhecidas pelo setor. O programa atende estudantes e professores do ensino médio, universitários e educadores, além de adultos em busca de qualificação, apoiado pela rede global de parceiros da IBM.

Serviço

Colaboração entre IBM e CIEE - Cursos de Capacitação em Tecnologia

Tempo de conclusão dos cursos: 1h40 (100 minutos)

Link de acesso aos cursos: http://ibm.biz/ciee-all

*A emissão de certificado será disponibilizada após conclusão dos cursos

Sobre a IBM

O IBM SkillsBuild é um programa educacional gratuito voltado para ampliar o acesso à educação tecnológica. Por meio dele, a IBM ajuda adultos, estudantes do ensino médio, universitários e professores a adquirir novas habilidades e acessar oportunidades de carreira. O programa inclui uma plataforma online complementada por experiências práticas de aprendizado personalizadas, oferecidas em colaboração com uma rede global de parceiros. A versão gratuita do IBM SkillsBuild é uma plataforma online que oferece mais de 1.000 cursos em 20 idiomas sobre temas como inteligência artificial, desenvolvimento sustentável, cibersegurança, análise de dados, computação em nuvem e muitas outras áreas tecnológicas, além de competências profissionais como Design Thinking. Os participantes podem obter certificados digitais da IBM reconhecidos pelo mercado. A versão ampliada do IBM SkillsBuild também pode incluir oficinas, conversas com especialistas e mentores da IBM, aprendizado baseado em projetos, acesso a softwares da IBM, suporte especializado de parceiros durante todo o processo de aprendizado e oportunidades de conexão com o mercado de trabalho. Para mais informações, visite skillsbuild.org.

Com assessoria

Tags:

Empregos Formação Profissional

