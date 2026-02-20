Acesse sua conta
Inscrições para concurso de aprendiz da Marinha com auxílio de R$ 1,3 mil encerram nesta quarta (25)

Ao todo, são 850 vagas disponibilizadas para o público masculino e feminino

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 21:00

Marinha do Brasil
Marinha do Brasil Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

As inscrições para o Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros (CPAEAM/2026) se encerram na próxima quarta-feira (25). Os interessados em ingressar na Marinha do Brasil se inscrever exclusivamente pela internet, através do site do certame. A taxa de inscrição é de R$ 53.

Ao todo, são oferecidas 850 vagas, sendo 754 destinadas ao público masculino e 96 ao feminino — estas últimas distribuídas entre as Escolas de Aprendizes-Marinheiros de Olinda (PE) e Florianópolis (SC). As oportunidades são para candidatos com ensino médio completo (ou em fase de conclusão), que tenham entre 18 e 22 anos completos até 30 de junho de 2027, e altura entre 1,54m e 2m.

Os aprovados realizarão o Curso de Formação de Marinheiros (C-FMN), com duração de um ano letivo em regime de internato, em uma das quatro escolas localizadas em Fortaleza (CE), Olinda (PE), Vila Velha (ES) e Florianópolis (SC). Durante a formação, os alunos recebem auxílio financeiro mensal de R$ 1.303,90, além de alimentação, uniformes e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Ao final do curso, são promovidos à graduação de Marinheiro, com remuneração bruta de R$ 2.294,50.

