Inscrições de concurso para policial com salário acima de R$ 21 mil encerram hoje (20)

Seleção terá provas em todas as capitais e exige nível superior em qualquer área

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:11

Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados Crédito: Agência Brasil

As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados ao cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal, encerram nesta sexta-feira (20). O salário inicial chega a R$ 21.328,08, já considerando o adicional de risco da atividade.

Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para contratação imediata, além da previsão de cadastro de reserva com o mesmo número de candidatos. As inscrições poderão ser realizadas mediante pagamento de taxa no valor de R$ 150, com prazo máximo de quitação até 12 de março.

As avaliações objetiva e discursiva estão programadas para o dia 26 de abril e ocorrerão simultaneamente em todas as capitais brasileiras. O processo seletivo será dividido em duas fases.

Cronograma do concurso

Cronograma do concurso por Reprodução

Na primeira etapa, os concorrentes passarão por provas escritas, teste de aptidão física, verificação de antecedentes e investigação social, além de avaliação psicológica inicial e exames médicos. Já a segunda fase consiste na participação obrigatória em curso de formação profissional, que inclui nova avaliação psicológica.

O edital também estabelece reserva de vagas: duas destinadas a pessoas com deficiência, dez para candidatos negros, uma para indígena e uma para candidato quilombola, dentro do total de vagas imediatas.

Todos os aprovados serão lotados exclusivamente no Departamento de Polícia Legislativa da Câmara, em Brasília. Para concorrer, é necessário possuir diploma de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, na categoria B.

