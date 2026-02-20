OPORTUNIDADE

Inscrições de concurso para policial com salário acima de R$ 21 mil encerram hoje (20)

Seleção terá provas em todas as capitais e exige nível superior em qualquer área

Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 08:11

Câmara dos Deputados Crédito: Agência Brasil

As inscrições para o novo concurso da Câmara dos Deputados ao cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal, encerram nesta sexta-feira (20). O salário inicial chega a R$ 21.328,08, já considerando o adicional de risco da atividade.

Ao todo, estão disponíveis 40 vagas para contratação imediata, além da previsão de cadastro de reserva com o mesmo número de candidatos. As inscrições poderão ser realizadas mediante pagamento de taxa no valor de R$ 150, com prazo máximo de quitação até 12 de março.

As avaliações objetiva e discursiva estão programadas para o dia 26 de abril e ocorrerão simultaneamente em todas as capitais brasileiras. O processo seletivo será dividido em duas fases.

Na primeira etapa, os concorrentes passarão por provas escritas, teste de aptidão física, verificação de antecedentes e investigação social, além de avaliação psicológica inicial e exames médicos. Já a segunda fase consiste na participação obrigatória em curso de formação profissional, que inclui nova avaliação psicológica.

O edital também estabelece reserva de vagas: duas destinadas a pessoas com deficiência, dez para candidatos negros, uma para indígena e uma para candidato quilombola, dentro do total de vagas imediatas.