Você pode pagar menos imposto em 2026? Quem realmente será beneficiado pelas novas faixas do IR

Com o novo teto de isenção de R$ 5.000, cerca de 16 milhões de brasileiros deixarão de pagar o IRPF; medida foca em famílias com renda média e taxa super-ricos para equilibrar as contas

Maiara Baloni

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:18

Cerimônia de sanção do Novo IR. Crédito: Foto: Diogo Zacarias/MF

A partir deste ano, o cenário do Imposto de Renda no Brasil passa por uma mudança estrutural. Segundo dados oficiais da Receita Federal e do Ministério da Fazenda, a nova tabela do IRPF, em vigor desde 1º de janeiro de 2026, eleva a faixa de isenção para R$ 5.000 mensais. O ajuste, amparado pelas atualizações na Lei 9.250/1995, visa corrigir a defasagem histórica da tabela e devolver poder de compra à base da pirâmide econômica.

Quem realmente se beneficia?

A nova regra não atinge a todos da mesma forma. O benefício é concentrado em perfis específicos que, até o ano passado, viam uma fatia considerável do salário ser retida na fonte:

Trabalhadores CLT: o maior ganho relativo está entre quem ganha de R$ 3.000 a R$ 5.000. Para um profissional que recebe R$ 4.500, a economia chega a R$ 2.700, quase um 14º salário, a depender das deduções e da faixa efetiva anterior.

maior ganho relativo está entre quem ganha de R$ 3.000 a R$ 5.000. Para um profissional que recebe R$ 4.500, a economia chega a R$ 2.700, quase um 14º salário, a depender das deduções e da faixa efetiva anterior. Aposentados e Pensionistas: aqueles que recebem até o novo teto passam a ter isenção total, sem a necessidade de descontos mensais.

aqueles que recebem até o novo teto passam a ter isenção total, sem a necessidade de descontos mensais. Profissionais com dependentes: famílias que já utilizavam deduções padrão terão um alívio ainda maior na retenção mensal, já que o ponto de partida para a tributação ficou mais alto.

Como funciona o "redutor"

Muitos contribuintes têm dúvida se quem ganha um pouco acima de R$ 5.000 também terá desconto. A resposta é sim. Segundo a Receita Federal, foi criado um mecanismo de transição, especiel de redutor mensal (de até R$ 312,89), que funciona como um "amortecedor".

Isso significa que o imposto não volta a ser cobrado de forma pesada imediatamente após os R$ 5.000. Ele cresce de forma gradual até R$ 7.350. A partir desse valor, alíquotas tradicionais de 22,5% e 27,5%, por exemplo, são aplicadas integralmente, sem o benefício do redutor.

A conta para os super-ricos

Para viabilizar a isenção de 16 milhões de pessoas sem desequilibrar as contas públicas, a Receita introduziu o Imposto Mínimo sobre Alta Renda.

O alvo são os 141 mil brasileiros que recebem acima de R$ 600 mil anuais. Para este grupo, lucros e dividendos, que historicamente eram isentos, passam a ter uma taxação de até 10%. Na prática, quem ganha R$ 100 mil por mês via distribuição de lucros terá um custo adicional de aproximadamente R$ 7.200 por ano em impostos.

Como aproveitar o fôlego no orçamento