Haddad sugere braço direito e formulador econômico do PT Guilherme Mello para diretoria do BC

Da Unicamp ao poder: Mello surge como aliado estratégico de Lula na reformulação do Banco Central

  • J

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:44

Guilherme Mello
Guilherme Mello Crédito: Foto: Edu Andrade/ Ascom-MF

O ministro Fernando Haddad oficializou a sugestão de Guilherme Mello para a diretoria do Banco Central, enviando um sinal inequívoco de que o governo busca maior alinhamento entre a Fazenda e a autoridade monetária. Atualmente à frente da Secretaria de Política Econômica (SPE), Mello não é apenas um técnico de confiança; ele é considerado o "cérebro" das diretrizes que norteiam o atual mandato do presidente Lula.

A indicação ocorre em um momento de alta tensão institucional, com a taxa Selic estacionada em 15% ao ano, patamar duramente criticado pelo Executivo sob a justificativa de que o custo do dinheiro asfixia a produção e o consumo.

Trajetória acadêmica e ideias na área de economia

Guilherme Mello tem um currículo acadêmico sólido, mas que diverge do perfil tradicionalmente preferido pela Faria Lima.

  • Trajetória: Mello consolidou sua visão de mundo com mestrado pela PUC-SP e doutorado pela Unicamp.
  • Linha de pensamento: herdeiro da escola heterodoxa, ele defende que o Estado deve atuar como indutor do crescimento. Ao contrário da visão ortodoxa, que foca primordialmente no equilíbrio fiscal e controle da inflação via juros, o pensamento de Mello prioriza o investimento público e a regulação financeira.
  • Foco técnico: suas pesquisas de doutorado mergulham no funcionamento do sistema financeiro moderno, abordando derivativos e as dinâmicas de valor no capitalismo contemporâneo.

O fator Mello

A indicação de Guilherme Mello para o Banco Central não é uma mera substituição técnica; é um movimento tático de ocupação de espaço. Em um cenário onde a taxa Selic ainda resiste no patamar de 15% ao ano, Mello surgirá como o contraponto necessário para introduzir uma visão mais alinhada à estratégia econômica do governo no colegiado do BC

