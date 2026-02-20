Haddad sugere braço direito e formulador econômico do PT Guilherme Mello para diretoria do BC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Juliana Rodrigues
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:44
O ministro Fernando Haddad oficializou a sugestão de Guilherme Mello para a diretoria do Banco Central, enviando um sinal inequívoco de que o governo busca maior alinhamento entre a Fazenda e a autoridade monetária. Atualmente à frente da Secretaria de Política Econômica (SPE), Mello não é apenas um técnico de confiança; ele é considerado o "cérebro" das diretrizes que norteiam o atual mandato do presidente Lula.
A indicação ocorre em um momento de alta tensão institucional, com a taxa Selic estacionada em 15% ao ano, patamar duramente criticado pelo Executivo sob a justificativa de que o custo do dinheiro asfixia a produção e o consumo.
Guilherme Mello tem um currículo acadêmico sólido, mas que diverge do perfil tradicionalmente preferido pela Faria Lima.
A indicação de Guilherme Mello para o Banco Central não é uma mera substituição técnica; é um movimento tático de ocupação de espaço. Em um cenário onde a taxa Selic ainda resiste no patamar de 15% ao ano, Mello surgirá como o contraponto necessário para introduzir uma visão mais alinhada à estratégia econômica do governo no colegiado do BC