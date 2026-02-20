POLÍTICA

Haddad sugere braço direito e formulador econômico do PT Guilherme Mello para diretoria do BC

Da Unicamp ao poder: Mello surge como aliado estratégico de Lula na reformulação do Banco Central

Juliana Rodrigues

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:44

Guilherme Mello

O ministro Fernando Haddad oficializou a sugestão de Guilherme Mello para a diretoria do Banco Central, enviando um sinal inequívoco de que o governo busca maior alinhamento entre a Fazenda e a autoridade monetária. Atualmente à frente da Secretaria de Política Econômica (SPE), Mello não é apenas um técnico de confiança; ele é considerado o "cérebro" das diretrizes que norteiam o atual mandato do presidente Lula.

A indicação ocorre em um momento de alta tensão institucional, com a taxa Selic estacionada em 15% ao ano, patamar duramente criticado pelo Executivo sob a justificativa de que o custo do dinheiro asfixia a produção e o consumo.

Trajetória acadêmica e ideias na área de economia

Guilherme Mello tem um currículo acadêmico sólido, mas que diverge do perfil tradicionalmente preferido pela Faria Lima.

Trajetória: Mello consolidou sua visão de mundo com mestrado pela PUC-SP e doutorado pela Unicamp.

Linha de pensamento: herdeiro da escola heterodoxa, ele defende que o Estado deve atuar como indutor do crescimento. Ao contrário da visão ortodoxa, que foca primordialmente no equilíbrio fiscal e controle da inflação via juros, o pensamento de Mello prioriza o investimento público e a regulação financeira.

Foco técnico: suas pesquisas de doutorado mergulham no funcionamento do sistema financeiro moderno, abordando derivativos e as dinâmicas de valor no capitalismo contemporâneo.

O fator Mello