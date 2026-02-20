Acesse sua conta
CNU 2025 divulga listas de classificação e espera; veja como consultar

Resultado indica aprovados nas 3.652 vagas e quem segue no cadastro de reserva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 10:42

Candidatos do CNU na Unip, em São Paulo
Candidatos do CNU na Unip, em São Paulo Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

As listas de classificação para as vagas imediatas e para o cadastro de reserva do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 foram publicadas nesta sexta-feira (20). A divulgação marca uma das etapas decisivas da seleção, que oferta 3.652 vagas em órgãos federais.

Os resultados são disponibilizados inicialmente no Diário Oficial da União (DOU) e, posteriormente, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

Detalhes sobre o CNU

É por meio dessas listas que o candidato verifica se está dentro do número de vagas ofertadas nesta fase ou se permanece na lista de espera, aguardando eventual convocação.

Além das listas, foi publicada a primeira convocação para confirmação de interesse - procedimento obrigatório para quem foi aprovado nas vagas imediatas.

Os candidatos convocados devem manifestar interesse até as 23h59 de domingo (23), exclusivamente pela área do candidato no site da FGV. Quem não confirmar dentro do prazo será considerado desistente do cargo e das opções inferiores, permanecendo apenas na disputa por cargos de maior preferência.

Como consultar?

A partir das 16h, os candidatos podem acessar o resultado individual na plataforma da FGV. O sistema apresenta notas finais, classificação e situação em cada cargo para o qual houve inscrição.

No DOU, a divulgação ocorre por listas gerais organizadas por bloco temático e por cargo ou especialidade. Nessas publicações constam apenas os números de inscrição, acompanhados da nota final ponderada, classificação na ampla concorrência e nas modalidades de reserva de vagas, quando aplicável.

Entre as situações possíveis estão: aprovado em vaga imediata, aprovado por conversão, aprovado em cadastro de reserva (no caso de Analista Técnico Administrativo) e aprovado em lista de espera.

Cronograma

20 de fevereiro – Divulgação das listas e 1ª convocação para confirmação de interesse

Até 23 de fevereiro – Prazo para confirmação (1ª rodada)

27 de fevereiro – 2ª convocação

28 de fevereiro a 2 de março – Confirmação (2ª rodada)

6 de março – 3ª convocação

7 a 9 de março – Confirmação (3ª rodada)

16 de março – Divulgação da classificação final

