Câmara dos Deputados anuncia novo concurso com vagas imediatas e salário inicial de R$ 21 mil

Millena Marques
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 18:34
A Comissão Organizadora de Governança do Concurso da Câmara dos Deputados enviou nesta sexta-feira (23) para publicação no Diário Oficial da União o novo edital do concurso da instituição, relativo à decisão da Mesa de 11 de setembro de 2025. O certame contempla o cargo de Técnico Legislativo, especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior.
São 40 vagas de provimento imediato e outras 40 em cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08 incluindo adicional de periculosidade.
As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 26 de abril deste ano e serão aplicadas em todas as capitais do país. A taxa de inscrição é de R$ 150.
Inscrições: 29/1 a 20/2
Data final para pagamento das inscrições: 12/3
Data das provas objetivas e discursivas: 26/4
Primeira etapa:
a) provas objetivas e prova discursiva;
b) teste de aptidão física;
c) sindicância de vida pregressa e investigação social;
d) avaliação psicológica (primeiro momento);
e) avaliação de saúde física e mental.
Segunda etapa:
a) programa de formação profissional, incluindo segundo momento de avaliação psicológica.