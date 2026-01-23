EMPREGO

Câmara dos Deputados anuncia novo concurso com vagas imediatas e salário inicial de R$ 21 mil

Oportunidades são para Técnico Legislativo, especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior

A Comissão Organizadora de Governança do Concurso da Câmara dos Deputados enviou nesta sexta-feira (23) para publicação no Diário Oficial da União o novo edital do concurso da instituição, relativo à decisão da Mesa de 11 de setembro de 2025. O certame contempla o cargo de Técnico Legislativo, especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), com exigência de nível superior.

São 40 vagas de provimento imediato e outras 40 em cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08 incluindo adicional de periculosidade.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 26 de abril deste ano e serão aplicadas em todas as capitais do país. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Cronograma inicial previsto:

Inscrições: 29/1 a 20/2

Data final para pagamento das inscrições: 12/3

Data das provas objetivas e discursivas: 26/4

Etapas

Primeira etapa:

a) provas objetivas e prova discursiva;

b) teste de aptidão física;

c) sindicância de vida pregressa e investigação social;

d) avaliação psicológica (primeiro momento);

e) avaliação de saúde física e mental.

Segunda etapa: