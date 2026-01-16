Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com 781 vagas e salários de R$ 5,9 mil

Oportunidades são para a cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:39

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou a abertura de um novo concurso público para a área da Educação, com 781 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O certame prevê salários que podem chegar a R$ 5,9 mil, a depender do cargo e da jornada.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), o certame contempla diferentes funções do quadro efetivo da Secretaria Municipal da Educação. Entre os cargos ofertados estão professor PI-L, professor PII, professor da educação infantil (PEI), pedagogo, auxiliar administrativo de CIM, técnico de biblioteca, técnico de secretaria e biblioteconomista. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, conforme a função, com remuneração definida pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do município.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 22 de março de 2026, em dois turnos. Pela manhã, farão as avaliações os candidatos aos cargos de nível médio e técnico; à tarde, será a vez dos concorrentes aos cargos de nível superior. Para essas funções, o concurso também prevê avaliação de títulos.

As inscrições poderão ser feitas até 2 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site do IBGP. A taxa de participação é de R$ 80 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 100 para nível superior. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Segundo a secretária municipal da Educação, Marilene Pimenta, a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da rede pública de ensino. “Este concurso faz parte de um grande movimento de valorização dos profissionais da educação. Além disso, estamos construindo novas escolas para o ensino fundamental, ampliando oportunidades e garantindo um ambiente mais acolhedor para crianças e adolescentes”, afirmou.

