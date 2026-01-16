EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 781 vagas e salários de R$ 5,9 mil

Oportunidades são para a cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Millena Marques

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 09:39

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou a abertura de um novo concurso público para a área da Educação, com 781 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. O certame prevê salários que podem chegar a R$ 5,9 mil, a depender do cargo e da jornada.

Organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), o certame contempla diferentes funções do quadro efetivo da Secretaria Municipal da Educação. Entre os cargos ofertados estão professor PI-L, professor PII, professor da educação infantil (PEI), pedagogo, auxiliar administrativo de CIM, técnico de biblioteca, técnico de secretaria e biblioteconomista. As jornadas variam de 20 a 40 horas semanais, conforme a função, com remuneração definida pelo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do município.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 22 de março de 2026, em dois turnos. Pela manhã, farão as avaliações os candidatos aos cargos de nível médio e técnico; à tarde, será a vez dos concorrentes aos cargos de nível superior. Para essas funções, o concurso também prevê avaliação de títulos.

As inscrições poderão ser feitas até 2 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site do IBGP. A taxa de participação é de R$ 80 para cargos de nível médio e técnico e de R$ 100 para nível superior. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Concurso público - quais pagam maiores salários 1 de 9