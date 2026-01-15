Acesse sua conta
Ministério Público abre concurso público para nível fundamental com salário de R$ 4,5 mil

Inscrições seguem abertas até o dia 5 de fevereiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 09:27

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) abriu um concurso público para o cargo de oficial de promotoria, com salário inicial de R$ 4,5 mil. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente pelo site do órgão.

Além da remuneração, o cargo oferece benefícios previstos para os servidores do MP-GO, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência à saúde e outras vantagens estabelecidas em lei.

A jornada de trabalho é em regime integral e a carreira garante estabilidade após o cumprimento do estágio probatório, o que reforça o atrativo do certame para quem busca segurança no serviço público.

De acordo com o edital, é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias A e B, uma vez que as atribuições do cargo podem envolver deslocamentos e a realização de atividades externas. Outros requisitos legais e documentais também devem ser observados pelos candidatos, conforme as normas previstas no edital.

Emprego Concurso

