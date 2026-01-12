Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso público com mais de mil vagas e salários de até R$ 4,2 mil

Inscrições vão até o dia 28 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 20:16

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, abriu inscrições para um concurso público na área da Educação que oferta mais de 1.000 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para atuação na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct).

As oportunidades são destinadas exclusivamente a cargos de nível superior, com salários que podem chegar a R$ 4.200,16, além de gratificações, adicionais previstos em lei e possibilidade de progressão na carreira, conforme a legislação municipal.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, no site do Instituto Consulplan, até 28 de janeiro de 2026. A taxa de participação é de R$ 110, válida para todos os cargos. Cada candidato poderá se inscrever para até duas funções**, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos.

O edital contempla vagas para os cargos de Pedagogo, Professor EAI(Educação Infantil e Anos Iniciais) e Professor EAF (Anos Finais), com atuação em diversas áreas do conhecimento, como Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Libras, Língua Portuguesa e Matemática.

As provas objetiva e discursiva estão previstas para o dia 8 de março de 2026, no próprio município de Campos dos Goytacazes. A avaliação discursiva não será aplicada apenas para o cargo de Professor EAF – Libras, conforme especificado no edital.

Emprego Concurso Público

