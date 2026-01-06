Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil

Em Salvador, há oportunidades para a Maternidade Climério de Oliveira e para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:19

Hupes
Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) Crédito: Divulgação

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu um concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil. O processo seletivo visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro reserva para atuação nos hospitais universitários da rede Ebserh em todo o país. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180, com prazo de pagamento até 2 de fevereiro. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro.

O concurso contempla oportunidades para diferentes cargos e especialidades, organizados por macrorregiões e unidades hospitalares, com vagas destinadas à ampla concorrência e também a ações afirmativas. Em Salvador, há oportunidades para a Maternidade Climério de Oliveira e para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, ambos da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, conforme critérios estabelecidos no edital. Para concorrer às cotas, o candidato deve fazer a autodeclaração no momento da inscrição e enviar a documentação comprobatória dentro do prazo previsto no cronograma.

Vagas para concurso da Ebserh

Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução
1 de 16
Vagas para concurso da Ebserh por Reprodução

Provas

A seleção será composta, inicialmente, por prova objetiva, marcada para o dia 29 de março, com aplicação em diversas cidades do país, a depender da opção feita pelo candidato no ato da inscrição. Os locais de prova serão divulgados no dia 23 de março. O gabarito preliminar será publicado no dia seguinte à aplicação do exame, em 30 de março, com prazo para interposição de recursos nos dias 31 de março e 1º de abril.

Além da prova objetiva, algumas funções poderão contar com etapa de avaliação de títulos, conforme previsto no edital. O resultado preliminar da prova objetiva está previsto para 27 de abril, e o resultado definitivo deve ser divulgado em 11 de maio. Todo o cronograma, bem como eventuais atualizações, está disponível no site da FGV, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações oficiais.

Tags:

Emprego Concurso Público Saúde

Mais recentes

Imagem - Ufba abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 13,2 mil

Ufba abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 13,2 mil
Imagem - Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas e salário inicial de até R$ 30 mil

Câmara dos Deputados abre concurso com 140 vagas e salário inicial de até R$ 30 mil
Imagem - Prefeitura abre concurso público com 161 vagas imediatas e salários de até R$ 5,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 161 vagas imediatas e salários de até R$ 5,5 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP
01

Babá brasileira foi morta pela patroa em Portugal com golpe de bloco de cimento, conclui MP

Imagem - Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada
02

Justiça condena lotérica que cometeu erro em aposta da Mega da Virada

Imagem - Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador
03

Quanto custa sair no Bloco Coruja com Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador

Imagem - Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo
04

Ganhador da Mega da Virada perde prêmio de R$ 1 milhão por não retirar dinheiro no prazo