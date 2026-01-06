EMPREGO

Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil

Em Salvador, há oportunidades para a Maternidade Climério de Oliveira e para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos

Millena Marques

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09:19

Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) Crédito: Divulgação

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) abriu um concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil. O processo seletivo visa ao preenchimento de vagas e à formação de cadastro reserva para atuação nos hospitais universitários da rede Ebserh em todo o país. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 180, com prazo de pagamento até 2 de fevereiro. As inscrições vão até o dia 30 de janeiro.

O concurso contempla oportunidades para diferentes cargos e especialidades, organizados por macrorregiões e unidades hospitalares, com vagas destinadas à ampla concorrência e também a ações afirmativas. Em Salvador, há oportunidades para a Maternidade Climério de Oliveira e para o Hospital Universitário Professor Edgard Santos, ambos da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD), pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas, conforme critérios estabelecidos no edital. Para concorrer às cotas, o candidato deve fazer a autodeclaração no momento da inscrição e enviar a documentação comprobatória dentro do prazo previsto no cronograma.

Provas

A seleção será composta, inicialmente, por prova objetiva, marcada para o dia 29 de março, com aplicação em diversas cidades do país, a depender da opção feita pelo candidato no ato da inscrição. Os locais de prova serão divulgados no dia 23 de março. O gabarito preliminar será publicado no dia seguinte à aplicação do exame, em 30 de março, com prazo para interposição de recursos nos dias 31 de março e 1º de abril.