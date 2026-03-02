Economia

Governo recua e suspende aumento de imposto sobre celulares e notebooks

Após pressão do setor e desgaste, equipe econômica revoga alta de alíquotas em menos de 30 dias para evitar impacto na inflação e nas eleições

Juliana Rodrigues

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:13

Crédito: Marcelo Camargo

O Governo Federal oficializou a desistência de elevar o imposto de importação sobre eletrônicos. A medida, que visava arrecadar R$ 14 bilhões, foi cancelada após forte resistência de empresas e repercussão negativa nas redes sociais.

O plano original e a reação do mercado

A proposta, oficializada pela resolução gecex nº 852 no fim de janeiro, previa o aumento da taxação de mais de 1.200 produtos. Itens como celulares e computadores teriam alíquotas elevadas de 16% para 20%. Embora o Ministério da Fazenda e a Abinee defendessem a medida como proteção à indústria nacional, o mercado reagiu ao repasse imediato de custos. Em vigor desde 6 de fevereiro, a regra estimava um acréscimo de ao menos R$ 160 em aparelhos básicos, gerando forte resistência no Congresso e críticas nas redes sociais.

Por que o governo mudou de ideia?

Diferente de outros impostos que passam despercebidos, o aumento sobre celulares e notebooks atinge diretamente o consumo da classe média e de jovens.

Viralização: o governo enfrentou uma "explosão de desaprovação". Críticas virais e memes sobre o encarecimento de eletrônicos geraram um desgaste de imagem que o setor de comunicação do Planalto não conseguiu conter.

o governo enfrentou uma "explosão de desaprovação". Críticas virais e memes sobre o encarecimento de eletrônicos geraram um desgaste de imagem que o setor de comunicação do Planalto não conseguiu conter. Narrativa de Inflação: o aumento de no mínimo R$ 160 em aparelhos de entrada alimentou a percepção de que o governo estava elevando o custo de vida em itens essenciais de trabalho e estudo.

O que mudou com o recuo

Com o recuo oficializado, a alíquota de importação para smartphones e computadores, que havia subido em 20%, retorna ao patamar original de 16%. A decisão da Camex também restabelece as taxas anteriores para outros 15 itens considerados sensíveis e estabelece tarifa zero para uma lista de 105 produtos pelo período de 120 dias.

