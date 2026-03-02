Acesse sua conta
Concurso TJBA 2026: Inscrições abertas para juiz substituto com 100 vagas

Saiba como se inscrever, prazos do edital e data da prova objetiva pela FGV

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de março de 2026 às 16:37

Tribunal de Justiça da Bahia oferece 100 vagas; confira as etapas e cronograma completo
Tribunal de Justiça da Bahia oferece 100 vagas; confira as etapas e cronograma completo Crédito: Shutterstock

Estão abertas a partir desta segunda-feira, dia 2 de março, as inscrições do concurso público para o cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). O prazo encerra às 16h do dia 2 de abril de 2026.

Acesse o edital aqui.

Os interessados devem se inscrever por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/juiztjba. A banca organizadora do certame é a Fundação Getulio Vargas.

O concurso é dividido em cinco etapas e visa a preencher 100 vagas para o cargo, sendo 60 destinadas a ampla concorrência, 30 para candidatos negros, 5 para pessoas com deficiência, 3 para candidatos indígenas e 2 para candidatos quilombolas. As provas objetivas serão realizadas no dia 24 de maio de 2026.

Com assessoria

