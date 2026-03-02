EMPREGOS E SOLUÇÕES

Núcleo Moderno de Música realiza entrevistas com candidatos do Percursos Musicais Educativos

As entrevistas com candidatos na fase pré-inscrição acontecem na Casa da Ponte, no Pelourinho

Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:40

Os percursos visam ampliar o acesso à formação musical por meio de atividades educativas e práticas pedagógicas voltadas para a qualificação artística Crédito: Pedro Soares/Divulgação

O Núcleo Moderno de Música realiza, até a próxima sexta-feira (6), as entrevistas com os candidatos habilitados na fase de pré-inscrição do projeto Percursos Musicais Educativos. As entrevistas acontecem nos turnos da manhã, tarde e noite, na Casa da Ponte, localizada no Largo do Pelourinho, nº 10, no Pelourinho.

Para participar, os candidatos devem conferir nome, data e horário na lista disponível no site casadaponte.org.br/percursos-musicais-nmm/ ou no perfil oficial do Instagram @casa-da-ponte. A entrevista é obrigatória nesta etapa seletiva. As informações sobre esse processo foram enviadas para os e-mails dos candidatos. Telefone para tirar dúvidas: 71 93300 5133.

A etapa integra o processo de seleção do novo projeto e educação musical da Casa da Ponte, em parceria com UFRB – Universidade Federal do Recôncavo e MEC – Ministério da Educação. Os percursos visam ampliar o acesso à formação musical por meio de atividades educativas e práticas pedagógicas voltadas para a qualificação artística.

As aulas serão realizadas na Casa da Ponte, no casarão histórico que abriga a Orquestra Afrosinfônica e o Núcleo Moderno de Música. Entre os cursos oferecidos estão Canto e técnica vocal, contrabaixo acústicos e elétrico, oficina de teclado, percussão sinfônica, violão, práticas de conjunto para madeiras, teoria, percepção, mercado, harmonia e improvisação, oficina de metais e percussão popular Afrosinfônica.