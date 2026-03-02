ECONOMIA

"Com pendências"? o sinal vermelho da Receita Federal que você precisa conferir no e-CAC

Não espere a cartinha chegar: aprenda o passo a passo para conferir o status da sua declaração de Imposto de Renda 2026 e corrija erros antes que a multa pesada bata à sua porta

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:34

Guardar recibos de despesas médicas e escolares por até cinco anos é a melhor estratégia para comprovar gastos e evitar que o Leão trave sua restituição em 2026 Crédito: Pexels, Polia Tankilevich

A temporada de ajuste de contas com o Leão está a todo vapor e, vamos falar a verdade: ninguém gosta daquela sensação de "será que fiz algo errado?". Se você já enviou sua declaração de Imposto de Renda 2026, o melhor a fazer para evitar noites em claro é aprender a usar o portal e-CAC.

Cair na malha fina (ou "malha fiscal", para os íntimos do Direito) não é o fim do mundo, mas exige rapidez. Muitas vezes, o problema é apenas um erro de digitação ou um rendimento que você esqueceu de informar. A boa notícia? O próprio sistema da Receita Federal te entrega o caminho das pedras.

Antes de entrar nos detalhes sobre erros e correções, o primeiro passo é entender onde acompanhar tudo isso.

Portal e-CAC: seu QG para monitorar o Imposto de Renda 2026

Para saber se você está no radar da fiscalização, o caminho é digital. Esqueça filas em agências da Receita. Tudo acontece no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC).

Acesso: você precisa de uma conta Gov.br nos níveis Prata ou Ouro. Para elevar o nível, realize o reconhecimento facial ou a validação pelo banco.

você precisa de uma conta Gov.br nos níveis Prata ou Ouro. Para elevar o nível, realize o reconhecimento facial ou a validação pelo banco. Onde clicar: ao entrar no e-CAC, procure pela aba "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)".

Depois de acessar o sistema, o ponto mais importante é interpretar corretamente o que aparece na tela.

Status do IR: como saber se sua declaração já foi aprovada

Ao abrir o extrato, você verá o status da sua declaração. Se estiver "Em processamento", relaxe, o sistema ainda está analisando seus dados. O alerta vermelho acende se aparecer "Com pendências".

Importante: se surgir "com pendências", clique no item para ver o "detalhamento". A IA da Receita Federal é direta: ela vai indicar exatamente qual cruzamento de dados apresentou divergência.

Entendido o status, é hora de saber quais são os erros mais comuns que levam o contribuinte direto para a malha fina.

Onde o Leão mais morde: os erros que te jogam direto na malha fina

Não pense que a Receita Federal só mira em “peixe grande”. Na maioria das vezes, o que leva o contribuinte à malha fina não são grandes fortunas escondidas, mas pequenos deslizes na hora de prestar contas.

Em 2026, as razões principais para a retenção continuam sendo a omissão de rendimentos e as divergências em despesas médicas.

Exemplo: se você declarou um valor e o seu dentista ou plano de saúde informou outro, o sistema trava sua declaração na hora. Outro ponto crítico é a inclusão de dependentes que também recebem algum tipo de renda — se você não informar o que eles ganham, o Leão cruza os dados e te chama para conversar.

Se o erro já aconteceu, a boa notícia é que ainda dá tempo de consertar sem sair de casa.

Como corrigir erros no IR 2026 sem sair de casa

Se você percebeu que o erro foi seu, esqueceu o CPF de um dependente ou deixou de informar um bônus da empresa, não espere a convocação. A saída para evitar multa pesada é simples: enviar a declaração retificadora o quanto antes.

Enquanto a Receita não enviar uma intimação formal, você pode corrigir o erro de forma voluntária pelo próprio programa do IR ou pelo e-CAC. Isso zera a pendência e coloca sua declaração de volta na fila de processamento (e da restituição!).

Mais do que corrigir, o ideal é acompanhar de perto para agir rapidamente caso surja qualquer inconsistência.

A importância de monitorar o Leão em tempo real

A recomendação é clara: acompanhe o e-CAC ao menos uma vez por semana durante o período de entrega. Em 2026, com o cruzamento de dados quase instantâneo entre bancos, imobiliárias e cartórios, a malha fina pode surgir rapidamente. Monitorar o sistema é a forma mais segura de identificar divergências e corrigi-las enquanto ainda é possível fazer ajustes simples.

Evite o bloqueio do CPF: deixar a pendência para lá pode travar seu CPF e impedir renovação de passaporte e empréstimos bancários.

Restituição: quem corrige rápido entra nos lotes seguintes de restituição; quem demora fica para o final da fila.

Por trás de toda essa agilidade está um sistema tecnológico que mudou a forma como o Fisco atua.

Inteligência Artificial na Receita

O tempo do “jeitinho” ficou para trás. Com a IA já consolidada na Receita Federal, o que antes era uma fila demorada virou monitoramento em tempo real. O cruzamento entre gastos no cartão, movimentações via Pix e dados informados na declaração acontece quase de forma instantânea.

Em 2026, o recado é direto: o Fisco deixou de correr atrás do erro. Agora, ele antecipa inconsistências e aponta as pendências já detalhadas no e-CAC.