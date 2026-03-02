"Com pendências"? o sinal vermelho da Receita Federal que você precisa conferir no e-CAC

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 2 de março de 2026 às 15:34
A temporada de ajuste de contas com o Leão está a todo vapor e, vamos falar a verdade: ninguém gosta daquela sensação de "será que fiz algo errado?". Se você já enviou sua declaração de Imposto de Renda 2026, o melhor a fazer para evitar noites em claro é aprender a usar o portal e-CAC.
Cair na malha fina (ou "malha fiscal", para os íntimos do Direito) não é o fim do mundo, mas exige rapidez. Muitas vezes, o problema é apenas um erro de digitação ou um rendimento que você esqueceu de informar. A boa notícia? O próprio sistema da Receita Federal te entrega o caminho das pedras.
Antes de entrar nos detalhes sobre erros e correções, o primeiro passo é entender onde acompanhar tudo isso.
Para saber se você está no radar da fiscalização, o caminho é digital. Esqueça filas em agências da Receita. Tudo acontece no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC).
Depois de acessar o sistema, o ponto mais importante é interpretar corretamente o que aparece na tela.
Ao abrir o extrato, você verá o status da sua declaração. Se estiver "Em processamento", relaxe, o sistema ainda está analisando seus dados. O alerta vermelho acende se aparecer "Com pendências".
Importante: se surgir "com pendências", clique no item para ver o "detalhamento". A IA da Receita Federal é direta: ela vai indicar exatamente qual cruzamento de dados apresentou divergência.
Entendido o status, é hora de saber quais são os erros mais comuns que levam o contribuinte direto para a malha fina.
Não pense que a Receita Federal só mira em “peixe grande”. Na maioria das vezes, o que leva o contribuinte à malha fina não são grandes fortunas escondidas, mas pequenos deslizes na hora de prestar contas.
Em 2026, as razões principais para a retenção continuam sendo a omissão de rendimentos e as divergências em despesas médicas.
Exemplo: se você declarou um valor e o seu dentista ou plano de saúde informou outro, o sistema trava sua declaração na hora. Outro ponto crítico é a inclusão de dependentes que também recebem algum tipo de renda — se você não informar o que eles ganham, o Leão cruza os dados e te chama para conversar.
Se o erro já aconteceu, a boa notícia é que ainda dá tempo de consertar sem sair de casa.
Se você percebeu que o erro foi seu, esqueceu o CPF de um dependente ou deixou de informar um bônus da empresa, não espere a convocação. A saída para evitar multa pesada é simples: enviar a declaração retificadora o quanto antes.
Enquanto a Receita não enviar uma intimação formal, você pode corrigir o erro de forma voluntária pelo próprio programa do IR ou pelo e-CAC. Isso zera a pendência e coloca sua declaração de volta na fila de processamento (e da restituição!).
Mais do que corrigir, o ideal é acompanhar de perto para agir rapidamente caso surja qualquer inconsistência.
A recomendação é clara: acompanhe o e-CAC ao menos uma vez por semana durante o período de entrega. Em 2026, com o cruzamento de dados quase instantâneo entre bancos, imobiliárias e cartórios, a malha fina pode surgir rapidamente. Monitorar o sistema é a forma mais segura de identificar divergências e corrigi-las enquanto ainda é possível fazer ajustes simples.
Por trás de toda essa agilidade está um sistema tecnológico que mudou a forma como o Fisco atua.
O tempo do “jeitinho” ficou para trás. Com a IA já consolidada na Receita Federal, o que antes era uma fila demorada virou monitoramento em tempo real. O cruzamento entre gastos no cartão, movimentações via Pix e dados informados na declaração acontece quase de forma instantânea.
Em 2026, o recado é direto: o Fisco deixou de correr atrás do erro. Agora, ele antecipa inconsistências e aponta as pendências já detalhadas no e-CAC.
No jogo do Leão digital, a regra é simples: transparência total. Com a IA de olho em cada centavo, revisar tudo antes de apertar “enviar” é a melhor forma de não cair na malha fina.