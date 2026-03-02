EMPREGOS E SOLUÇÕES

Boston Scientific Brasil amplia prazo para inscrições no programa de estágio “Talentos do Futuro” 2026

Estudantes de ensino superior dos cursos de direito, administração, economia, marketing e publicidade podem se candidatar até o dia 6 de março

Carmen Vasconcelos

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:59

São 23 vagas, sendo 05 na área jurídica, e os interessados podem participar até o dia 06 de março (sexta-feira) Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Boston Scientific Brasil, líder global em dispositivos médicos, anuncia a prorrogação das inscrições para o seu Programa de Estágio “Talentos do Futuro” 2026. A companhia oferece oportunidades para estudantes universitários que buscam desenvolvimento profissional e preparação para o mercado de trabalho, com 23 vagas em São Paulo, sendo 5 na área jurídica e o restante nos setores administrativo e de marketing. As inscrições estão abertas até sexta-feira, dia 6 de março.

Os estagiários selecionados iniciarão suas atividades em abril de 2026, em regime CLT, com carga horária de seis horas diárias. Já o modelo de trabalho prevê atuação presencial de quatro vezes por semana no escritório da Boston Scientific, localizado no Edifício Rochaverá (Brooklin). O programa é destinado a estudantes de ensino superior com previsão de formatura entre um ano e meio e dois anos. Os interessados devem ter nível intermediário de inglês e disponibilidade para atuação presencial, conforme o modelo de trabalho adotado pela empresa.

Além disso, os estagiários terão acesso a uma trilha de desenvolvimento estruturada, com o apoio de uma startup parceira que, em conjunto com o time de Recursos Humanos e a liderança da Boston Scientific, atuará no aperfeiçoamento de soft skills e no apoio à entrega de projetos. Os participantes também contam com suporte constante do RH e dos gestores, além de interação com a alta liderança da companhia.

A Boston Scientific oferece bolsa-auxílio mensal de R$ 2.022, Vale-Refeição (VR), Vale-Transporte (VT) e convênio médico.

“O Programa Talentos do Futuro atua como um pipeline para a Boston Scientific. Em 2025, 50% dos estagiários foram efetivados, o que demonstra o investimento da empresa na formação de profissionais para vagas CLT e na preparação de novos líderes para o futuro. Nosso foco é o desenvolvimento contínuo e a criação de oportunidades de carreira dentro da companhia”, afirma Rui Medeiros Jr., Head de Recursos Humanos da Boston Scientific Brasil.

Os estudantes interessados podem se inscrever pelo site Link. Após a primeira fase, os candidatos selecionados passarão por entrevistas com o time de Recursos Humanos. Na fase seguinte, o candidato apresentará um business case e passará por entrevistas com gestores e equipes.

Sobre a Boston Scientific

A Boston Scientific transforma vidas por meio de tecnologias médicas inovadoras que melhoram a saúde de pacientes em todo o mundo. Como líder global em tecnologia médica há mais de 45 anos, avançamos a ciência pela vida, fornecendo uma ampla gama de soluções de alto desempenho que atendem às necessidades não atendidas dos pacientes e ampliam o acesso à saúde. Nosso portfólio de dispositivos e terapias auxilia médicos a diagnosticar e tratar doenças e condições cardiológicas – incluindo questões estruturais e do ritmo cardíaco –, vasculares e demais intervenções periféricas, digestivas, oncológicas, neurológicas e urológicas complexas. Saiba mais em www.bostonscientific.com.br e nos siga no Instagram, Facebook (@bostonscientificbrasil) e no LinkedIN (boston-scientific-latam).