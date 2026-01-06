Ufba abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 13,2 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:05
A Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu um concurso público para o cargo de professor do magistério superior. O certame oferece 36 vagas para a Classe A, com denominação de professor assistente, distribuídas entre ampla concorrência e ações afirmativas.
As inscrições seguem até as 12h do dia 3 de fevereiro de 2026 e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no sistema da Ufba. A taxa varia conforme a titulação exigida para a área pretendida: R$ 150 para graduação, aperfeiçoamento ou especialização; R$ 180 para mestrado; e R$ 200 para doutorado. Há possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico e membros de família de baixa renda, além de doadores de medula óssea, desde que o pedido seja feito entre 2 e 19 de janeiro.
Detalhes das vagas do concurso da Ufba
O processo seletivo será composto por quatro etapas: prova teórico-prática ou escrita, de caráter eliminatório e classificatório; prova didática; avaliação de títulos; e defesa de memorial, estas últimas de caráter classificatório. As provas estão previstas para ocorrer entre 11 de março e 30 de abril de 2026, em datas a serem divulgadas pela universidade com pelo menos 30 dias de antecedência.
As vagas reservadas seguem a legislação federal de ações afirmativas, com percentuais de 25% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, aplicados sobre o total de vagas do edital. Os candidatos que optarem pelas cotas passarão por procedimentos complementares de verificação, como heteroidentificação, no caso de pessoas negras, e análise documental para indígenas e quilombolas.