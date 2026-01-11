EMPREGO

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 16 de março e 16 de abril de 2026

Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 16:22

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Lavras, no sul de Minas Gerais, anunciou a abertura do concurso público 2026 com a oferta de 169 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos do quadro permanente da administração municipal. O edital contempla oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e amplia o acesso ao serviço público, ao mesmo tempo em que reforça a política de valorização profissional e o compromisso com a melhoria dos serviços prestados à população.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 16 de março e 16 de abril de 2026, exclusivamente pela internet, neste site. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de outras etapas específicas, que variam de acordo com o cargo escolhido. O conteúdo programático, assim como o cronograma detalhado do certame, estão descritos no edital.

Para quem busca estabilidade e uma oportunidade de ingresso no serviço público municipal, o concurso surge como uma chance relevante em 2026. O edital completo está disponível no site da prefeitura, onde é possível conferir informações sobre cargos, requisitos, carga horária, vencimentos e demais orientações antes da efetivação da inscrição.