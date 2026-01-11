Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Inscrições poderão ser feitas entre os dias 16 de março e 16 de abril de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 16:22

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Lavras, no sul de Minas Gerais, anunciou a abertura do concurso público 2026 com a oferta de 169 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos do quadro permanente da administração municipal. O edital contempla oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e amplia o acesso ao serviço público, ao mesmo tempo em que reforça a política de valorização profissional e o compromisso com a melhoria dos serviços prestados à população.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 16 de março e 16 de abril de 2026, exclusivamente pela internet, neste site. Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, além de outras etapas específicas, que variam de acordo com o cargo escolhido. O conteúdo programático, assim como o cronograma detalhado do certame, estão descritos no edital.

Leia mais

Imagem - Ufba abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 13,2 mil

Ufba abre inscrições para concurso público com salários de até R$ 13,2 mil

Imagem - Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil

Ebserh abre concurso público com 152 vagas e salários de até R$ 19 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 161 vagas imediatas e salários de até R$ 5,5 mil

Prefeitura abre concurso público com 161 vagas imediatas e salários de até R$ 5,5 mil

Para quem busca estabilidade e uma oportunidade de ingresso no serviço público municipal, o concurso surge como uma chance relevante em 2026. O edital completo está disponível no site da prefeitura, onde é possível conferir informações sobre cargos, requisitos, carga horária, vencimentos e demais orientações antes da efetivação da inscrição.

Concurso público - quais pagam maiores salários

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil
Outras carreiras bem remuneradas incluem Delegado Federal, que ganham cerca de R$ 28 mil por Governo do Estado de SP
Auditor de Controle Externo no TCU ganha aproximadamente R$ 27,5 mil por Shutterstock
Diplomatas têm salário inicial acima de R$ 20 mil por Shutterstock
Pesquisador em órgãos como a Fundaj e o INCA, a remuneração de pesquisadores com doutorado pode chegar a R$ 13 mil por Shutterstock
Tabeliães e Oficiais de Registro (Cartórios): o salário médio é de cerca de R$ 17 mil, podendo chegar a valores muito mais altos por Shutterstock
Técnico do Seguro Social (INSS) tem salário inicial acima de R$ 6 mil por Shutterstock
Policial Rodoviário Federal tem salário inicial acima de R$ 10 mil. por Jannoon028/Freepik
Cargos de analista têm salário inicial acima de de R$ 6 mil por Divulgação
1 de 9
Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

Tags:

Emprego Concurso

Mais recentes

Imagem - Concursos públicos oferecem milhares de vagas e salários de até R$ 32 mil em todo o Brasil

Concursos públicos oferecem milhares de vagas e salários de até R$ 32 mil em todo o Brasil
Imagem - Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas

Coelba abre 54 vagas para a Escola de Eletricistas em Salvador e Lauro de Freitas
Imagem - SIMM tem mais de 400 vagas de emprego com salários que chegam a R$ 5 mil

SIMM tem mais de 400 vagas de emprego com salários que chegam a R$ 5 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias
01

Fenômeno astronômico: Júpiter vai ficar visível a olho nu nos próximos dias

Imagem - Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba
02

Transporte gratuito na Bahia? Projeto que propõe tarifa zero de ônibus, metrô e ferry chega à Alba

Imagem - Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'
03

Mulher que esperava Brad Pitt em aeroporto no Brasil diz que foi brincadeira: 'Minha vida acabou'

Imagem - Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa
04

Corpo em decomposição: tio e ex-tutor de Andreas von Richthofen é encontrado morto em casa