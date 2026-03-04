EMPREGOS E SOLUÇÕES

Sebrae realiza Fórum Mulher Empreendedora na próxima terça-feira (10)

Iniciativa busca fortalecer, inspirar e conectar empreendedoras da região

Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:19

Iniciativa visa fortalecer, inspirar e conectar mulheres que fazem a diferença no mundo dos negócios Crédito: PeopleImages

O Sebrae em Santo Antônio de Jesus realiza na próxima terça-feira (10) o Fórum Mulher Empreendedora. A atividade é gratuita e contará com uma palestra, painel com empreendedoras locais e momentos de network entre as mulheres que movimentam a economia na região. O evento inicia às 18h na sede do Sebrae, situada na av. Vereador João Silva, 38, Centro. As inscrições podem ser feitas pela internet, clique aqui.

Será uma noite para fortalecer, inspirar e conectar mulheres que fazem a diferença no mundo dos negócios. Durante o fórum haverá também stands de empreendimentos locais e da região – espaço em que as mulheres poderão conhecer marcas parceiras lideradas por outras mulheres e criar relacionamento fortalecendo o associativismo feminino.

Além do painel “Papo Delas” que contará com empreendedoras locais para apresentar seus cases de sucesso, o destaque do fórum é a palestra “Desafios da Mulher Empreendedora”, prevista para iniciar às 18h30. Além de celebrar o mês das mulheres e trocar experiências, o evento contribui sobretudo para ampliar conhecimentos e potencializar o empreendedorismo feminino nos territórios do Recôncavo, Baixo Sul e Vale do Jiquiriçá.

Outras informações podem ser obtidas junto à equipe da agência do Sebrae local pelos telefones: (75) 3631-1074 ou (75) 99981-4076.

Sebrae Delas

O evento integra a programação do Sebrae Delas – programa criado especialmente para impulsionar o empreendedorismo feminino com ações que fortalecem o protagonismo das mulheres nos negócios. O Sebrae Delas oferta capacitações online e presenciais, mentorias, eventos de network, acesso a mercados e a redes colaborativas de apoio entre empreendedoras. Mais informações sobre o programa podem ser acessadas no site sebraedelasbahia.com.br.

Serviço

O que: Fórum Mulher Empreendedora

Quando: 10/03, às 18h

Onde: Sebrae em Santo Antônio de Jesus (av. Vereador João Silva, 38, Centro)

Quanto: gratuito com inscrições no link