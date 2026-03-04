Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sebrae realiza Fórum Mulher Empreendedora na próxima terça-feira (10)

Iniciativa busca fortalecer, inspirar e conectar empreendedoras da região

  • Foto do(a) author(a) Carmen Vasconcelos

  • Carmen Vasconcelos

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:19

Portrait, fashion and proud fashion designer in her workshop or design studio ready to make clothes. Front, arms crossed and happy tailor or seamstress working in her clothing manufacturing business
Iniciativa visa fortalecer, inspirar e conectar mulheres que fazem a diferença no mundo dos negócios Crédito: PeopleImages

O Sebrae em Santo Antônio de Jesus realiza na próxima terça-feira (10) o Fórum Mulher Empreendedora. A atividade é gratuita e contará com uma palestra, painel com empreendedoras locais e momentos de network entre as mulheres que movimentam a economia na região. O evento inicia às 18h na sede do Sebrae, situada na av. Vereador João Silva, 38, Centro. As inscrições podem ser feitas pela internet, clique aqui.

Será uma noite para fortalecer, inspirar e conectar mulheres que fazem a diferença no mundo dos negócios. Durante o fórum haverá também stands de empreendimentos locais e da região – espaço em que as mulheres poderão conhecer marcas parceiras lideradas por outras mulheres e criar relacionamento fortalecendo o associativismo feminino.

Além do painel “Papo Delas” que contará com empreendedoras locais para apresentar seus cases de sucesso, o destaque do fórum é a palestra “Desafios da Mulher Empreendedora”, prevista para iniciar às 18h30. Além de celebrar o mês das mulheres e trocar experiências, o evento contribui sobretudo para ampliar conhecimentos e potencializar o empreendedorismo feminino nos territórios do Recôncavo, Baixo Sul e Vale do Jiquiriçá.

Outras informações podem ser obtidas junto à equipe da agência do Sebrae local pelos telefones: (75) 3631-1074 ou (75) 99981-4076.

Sebrae Delas

O evento integra a programação do Sebrae Delas – programa criado especialmente para impulsionar o empreendedorismo feminino com ações que fortalecem o protagonismo das mulheres nos negócios. O Sebrae Delas oferta capacitações online e presenciais, mentorias, eventos de network, acesso a mercados e a redes colaborativas de apoio entre empreendedoras. Mais informações sobre o programa podem ser acessadas no site sebraedelasbahia.com.br.

Serviço

O que: Fórum Mulher Empreendedora

Quando: 10/03, às 18h

Onde: Sebrae em Santo Antônio de Jesus (av. Vereador João Silva, 38, Centro)

Quanto: gratuito com inscrições no link

Com assessoria

Tags:

Empreendedorismo

Mais recentes

Imagem - Programa de capacitação para agentes públicas tem foco em liderança feminina

Programa de capacitação para agentes públicas tem foco em liderança feminina
Imagem - O dilema do crédito consignado: entre o alívio imediato e a armadilha do longo prazo

O dilema do crédito consignado: entre o alívio imediato e a armadilha do longo prazo
Imagem - Prefeitura tem concurso aberto com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil até quinta-feira (5)

Prefeitura tem concurso aberto com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil até quinta-feira (5)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas
01

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
02

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
03

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos