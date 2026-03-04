Acesse sua conta
Prefeitura tem concurso aberto com 484 vagas e salários de até R$ 16,4 mil até quinta-feira (5)

Cargos são para níveis fundamental, médio e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de março de 2026 às 11:30

Imagens de Piumhi
Imagens de Piumhi Crédito: Reprodução

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Piumhi, no estado de Minas Gerais, que tem 484 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade e salários de até R$ 16 mil, estão abertas até a quinta-feira (5). 

O maior destaque do certame é para 15 vagas destinadas a médicos, com remuneração de R$ 16.497,79 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Piumhi

Vagas e salários foram divulgados em edital por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados em edital por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados em edital por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados em edital por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados em edital por Reprodução

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do IBGP Concursos, banca responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso de cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 60 para nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende a uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Assistente Administrativo, Técnico de Enfermagem, Professor, Enfermeiro, Médico, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Piumhi é um município localizado no Centro-Oeste de Minas Gerais, conhecido pela proximidade com o Lago de Furnas, por suas belezas naturais, pelo turismo ecológico e pela culinária típica mineira.

A cidade tem clima acolhedor, tradição cultural e forte ligação com o turismo regional, sendo porta de entrada para destinos como Capitólio e Serra da Canastra.

Imagens de Piumhi

Imagens de Piumhi por Reprodução
Imagens de Piumhi por Reprodução
Imagens de Piumhi por Reprodução
Imagens de Piumhi por Reprodução
1 de 4
Imagens de Piumhi por Reprodução

Resumo do concurso

Inscrições: 3/02 a 5/03/2026

Vagas: 484

Salário: até R$ 16.497,79

Níveis: fundamental, médio e superior

Banca: IBGP Concursos

Local: Piumhi (MG)

Edital: Informações completas no site do IBGP Concursos

Tags:

Vagas Concurso Prefeitura Edital Salários

