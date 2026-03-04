Presidente do Brasil: o que ele realmente pode decidir sozinho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 4 de março de 2026 às 08:09
Como Chefe de Estado, o presidente é o símbolo da nossa unidade nacional. É ele quem representa o Brasil perante o mundo, assina tratados internacionais e recebe líderes estrangeiros.
Já como Chefe de Governo, ele é o "gerente da cozinha": responsável por administrar a política interna, coordenar a execução das políticas públicas e do orçamento aprovado pelo Congresso.
Presidencial
Não basta apenas querer. Para ocupar o Palácio do Planalto, a Constituição Federal de 1988 exige o preenchimento de requisitos básicos de elegibilidade:
O cargo de presidente no Brasil não nasceu pronto; ele foi moldado por crises e transformações sociais. Criado em 1889 como uma alternativa à Monarquia, o presidencialismo brasileiro passou por momentos de forte contraste:
Conforme prevê o Artigo 84 da Constituição, o presidente da República tem uma lista clara de responsabilidades, e elas ajudam a explicar por que o cargo tem tanto peso no dia a dia do país.
Na prática, é ele quem participa diretamente da criação das leis. Pode apresentar projetos ao Congresso, sancionar o que é aprovado ou vetar trechos, ou até a íntegra, de uma proposta. Em casos de urgência e relevância, também pode editar Medidas Provisórias, que passam a valer imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias.
Não para por aí. Cabe ao presidente escolher e demitir ministros, organizar a equipe que vai tocar as principais áreas do governo. Também é dele o comando supremo das Forças Armadas, uma competência que reforça o papel institucional do cargo na defesa do país.
Ou seja: mais do que representar o Brasil, o presidente interfere diretamente nas decisões que afetam a economia, os serviços públicos e a rotina da população. Mas o presidente não decide sozinho — e nem tem a palavra final em todos os casos.
Ninguém governa um país com dimensões continentais como o Brasil sozinho. Para que a "canetada" do presidente saia do papel e vire realidade, existe uma estrutura robusta de suporte:
Mesmo com toda essa equipe e poder, o sistema democrático impõe o que chamamos de "freio de mão". O Congresso Nacional, por exemplo, tem o poder de derrubar vetos presidenciais. Já o Supremo Tribunal Federal (STF) pode suspender decretos e atos do Executivo se considerar que ferem a Constituição. É esse equilíbrio que garante que ninguém mande mais do que a lei permite.
Além disso, o Brasil opera sob o chamado presidencialismo de coalizão. Na prática, como raramente o partido do presidente tem maioria absoluta no Congresso, o chefe do Planalto precisa formar alianças para conseguir governar.
Para aprovar projetos, negocia apoio político, abre espaço para outras siglas no primeiro escalão do governo e articula a liberação de emendas parlamentares. É um processo contínuo de diálogo e concessões que sustenta a base de apoio no Legislativo.
É um jogo permanente de negociação e é dessa equação que depende a governabilidade.
Você sabia? O cargo de presidente nunca pode ficar vago. Se o titular viaja ou fica impedido, existe uma linha sucessória rigorosa:
A cadeira presidencial não garante imunidade absoluta. O chefe do Executivo pode ser afastado por crimes de responsabilidade, infrações de natureza política e fiscal, em processo de impeachment que começa com autorização da Câmara dos Deputados e é julgado pelo Senado Federal.
Já nos casos de crimes comuns, como corrupção, a abertura de ação penal depende da autorização de dois terços da Câmara dos Deputados. Se houver aval, o julgamento ocorre no STF. São mecanismos que funcionam como travas institucionais para impedir abusos de poder.
É comum confundir os palácios de Brasília. A estrutura do cargo se divide entre o trabalho e a vida privada:
Entender o que faz, e até onde pode ir o presidente da República é indispensável para o eleitor. As decisões tomadas no Planalto influenciam diretamente a inflação, o emprego, os impostos e a qualidade dos serviços públicos.
Em momentos de crise, é a capacidade de liderança do chefe do Executivo que determina a velocidade da resposta do Estado. Conhecer as atribuições e os limites do cargo é, portanto, uma ferramenta de cidadania. É o que permite cobrar, fiscalizar e votar de forma consciente.
No fim das contas, entender o tamanho e os limites do poder presidencial é mais do que uma aula de política, é uma forma de exercer cidadania. Saber quem decide, como decide e até onde pode ir é o que permite ao eleitor cobrar resultados, fiscalizar promessas e votar com consciência. Afinal, as escolhas feitas no Planalto chegam, mais cedo ou mais tarde, à rotina e ao bolso de cada brasileiro.