POLÍTICA

Presidente do Brasil: o que ele realmente pode decidir sozinho

Do orçamento às Forças Armadas, veja quais decisões cabem ao chefe do Executivo e quais dependem do Congresso ou do Supremo.

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 4 de março de 2026 às 08:09

Além de governar, o presidente representa o Brasil e sua soberania em cerimônias oficiais e encontros com líderes estrangeiros Crédito: Dida Sampaio, Estadão

O papel do Presidente da República no Brasil é o coração da nossa democracia, mas o funcionamento dessa engrenagem é mais complexo do que parece. No sistema presidencialista brasileiro, o ocupante do cargo não é apenas um "chefe"; ele acumula duas funções que, em muitos países, são divididas entre duas pessoas diferentes.



Dois cargos, uma pessoa

Como Chefe de Estado, o presidente é o símbolo da nossa unidade nacional. É ele quem representa o Brasil perante o mundo, assina tratados internacionais e recebe líderes estrangeiros.

Já como Chefe de Governo, ele é o "gerente da cozinha": responsável por administrar a política interna, coordenar a execução das políticas públicas e do orçamento aprovado pelo Congresso.

Presidencial 1 de 4

Quem pode ser presidente?

Não basta apenas querer. Para ocupar o Palácio do Planalto, a Constituição Federal de 1988 exige o preenchimento de requisitos básicos de elegibilidade:

Ser brasileiro nato: o cargo é exclusivo para quem nasceu no Brasil;

o cargo é exclusivo para quem nasceu no Brasil; Idade mínima de 35 anos: a lei exige essa "maturidade política" mínima;



a lei exige essa "maturidade política" mínima; Filiação partidária: no Brasil, não existe candidatura avulsa; é preciso estar filiado a um partido político;



no Brasil, não existe candidatura avulsa; é preciso estar filiado a um partido político; Direitos políticos em dia: o candidato precisa estar no pleno exercício dos direitos políticos e com a situação eleitoral regular perante a Justiça Eleitoral.



Da República Velha à Inteligência Artificial

O cargo de presidente no Brasil não nasceu pronto; ele foi moldado por crises e transformações sociais. Criado em 1889 como uma alternativa à Monarquia, o presidencialismo brasileiro passou por momentos de forte contraste:

República Velha: o sistema político girava em torno da chamada ‘política dos governadores’, baseada na troca de apoio entre o governo federal e as elites estaduais;

o sistema político girava em torno da chamada ‘política dos governadores’, baseada na troca de apoio entre o governo federal e as elites estaduais; Era Vargas e Ditadura: foram períodos de centralização extrema. O presidente concentrava poderes quase absolutos, com o fechamento do Congresso e a retirada de direitos;



foram períodos de centralização extrema. O presidente concentrava poderes quase absolutos, com o fechamento do Congresso e a retirada de direitos; A virada de 1988: com a redemocratização, a atual Constituição "amarrou" as mãos do presidente. Ela garante que o Executivo seja forte para governar, mas criou instrumentos como o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União (TCU) para que ele seja constantemente fiscalizado.



Os temas que estão nas mãos do presidente

Na prática, é ele quem participa diretamente da criação das leis. Pode apresentar projetos ao Congresso, sancionar o que é aprovado ou vetar trechos, ou até a íntegra, de uma proposta. Em casos de urgência e relevância, também pode editar Medidas Provisórias, que passam a valer imediatamente, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias.

Não para por aí. Cabe ao presidente escolher e demitir ministros, organizar a equipe que vai tocar as principais áreas do governo. Também é dele o comando supremo das Forças Armadas, uma competência que reforça o papel institucional do cargo na defesa do país.

Ou seja: mais do que representar o Brasil, o presidente interfere diretamente nas decisões que afetam a economia, os serviços públicos e a rotina da população. Mas o presidente não decide sozinho — e nem tem a palavra final em todos os casos.

A estrutura: quem ajuda o presidente?

Ninguém governa um país com dimensões continentais como o Brasil sozinho. Para que a "canetada" do presidente saia do papel e vire realidade, existe uma estrutura robusta de suporte:

Vice-presidente: m uito mais que um reserva, o vice atua como um articulador político e conselheiro estratégico;

uito mais que um reserva, o vice atua como um articulador político e conselheiro estratégico; Ministérios: s ão os braços executivos. Em 2026, a eficiência do governo depende da escolha técnica e política desses "gerentes" de áreas como Fazenda, Saúde e Educação;



ão os braços executivos. Em 2026, a eficiência do governo depende da escolha técnica e política desses "gerentes" de áreas como Fazenda, Saúde e Educação; Casa Civil: é o coração do governo. O ministro da Casa Civil funciona como um "gerente de projetos", coordenando todas as outras pastas e garantindo que as promessas de campanha sejam cumpridas;



o coração do governo. O ministro da Casa Civil funciona como um "gerente de projetos", coordenando todas as outras pastas e garantindo que as promessas de campanha sejam cumpridas; Gabinete de Segurança Institucional (GSI): responsável por zelar pela segurança física do presidente e prevenir crises que possam afetar a estabilidade do cargo.



Quem limita o poder do presidente?

Mesmo com toda essa equipe e poder, o sistema democrático impõe o que chamamos de "freio de mão". O Congresso Nacional, por exemplo, tem o poder de derrubar vetos presidenciais. Já o Supremo Tribunal Federal (STF) pode suspender decretos e atos do Executivo se considerar que ferem a Constituição. É esse equilíbrio que garante que ninguém mande mais do que a lei permite.

Além disso, o Brasil opera sob o chamado presidencialismo de coalizão. Na prática, como raramente o partido do presidente tem maioria absoluta no Congresso, o chefe do Planalto precisa formar alianças para conseguir governar.

Para aprovar projetos, negocia apoio político, abre espaço para outras siglas no primeiro escalão do governo e articula a liberação de emendas parlamentares. É um processo contínuo de diálogo e concessões que sustenta a base de apoio no Legislativo.

É um jogo permanente de negociação e é dessa equação que depende a governabilidade.

Você sabia? O cargo de presidente nunca pode ficar vago. Se o titular viaja ou fica impedido, existe uma linha sucessória rigorosa:

Vice-presidente da República (o reserva imediato);

Presidente da Câmara dos Deputados;



Presidente do Senado Federal;



Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).



Quando o presidente pode perder o mandato?

A cadeira presidencial não garante imunidade absoluta. O chefe do Executivo pode ser afastado por crimes de responsabilidade, infrações de natureza política e fiscal, em processo de impeachment que começa com autorização da Câmara dos Deputados e é julgado pelo Senado Federal.

Já nos casos de crimes comuns, como corrupção, a abertura de ação penal depende da autorização de dois terços da Câmara dos Deputados. Se houver aval, o julgamento ocorre no STF. São mecanismos que funcionam como travas institucionais para impedir abusos de poder.

Onde o presidente trabalha e mora em Brasília?

É comum confundir os palácios de Brasília. A estrutura do cargo se divide entre o trabalho e a vida privada:

Palácio do Planalto: é o local de trabalho, onde ficam o gabinete e os ministros próximos;

é o local de trabalho, onde ficam o gabinete e os ministros próximos; Palácio da Alvorada: é a residência oficial, onde o presidente e sua família moram;



é a residência oficial, onde o presidente e sua família moram; Granja do Torto: uma casa de campo oficial para momentos de lazer ou reuniões reservadas.



Por que tudo isso importa para você?

Entender o que faz, e até onde pode ir o presidente da República é indispensável para o eleitor. As decisões tomadas no Planalto influenciam diretamente a inflação, o emprego, os impostos e a qualidade dos serviços públicos.

Em momentos de crise, é a capacidade de liderança do chefe do Executivo que determina a velocidade da resposta do Estado. Conhecer as atribuições e os limites do cargo é, portanto, uma ferramenta de cidadania. É o que permite cobrar, fiscalizar e votar de forma consciente.