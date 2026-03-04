Título em casa: como emitir documentos eleitorais sem ir ao cartório

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Amanda Cristina de Souza
Publicado em 4 de março de 2026 às 07:29
O Título de Eleitor é muito mais do que o passaporte para a urna eletrônica. No Brasil, ele comprova a inscrição do cidadão no cadastro eleitoral e sua situação perante a Justiça Eleitoral. Sem estar quite com essa obrigação, o cidadão pode enfrentar restrições como obter passaporte, tomar posse em cargo público ou realizar matrícula em instituição oficial.
Com a automatização da Justiça Eleitoral, você não precisa mais se deslocar até um cartório apenas para imprimir o documento. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) agora permite que você resolva tudo pelo computador.
Título de eleitor
O documento certifica que você faz parte do Cadastro Nacional de Eleitores. Mas, na prática, estar com o título regular é uma exigência para situações do cotidiano que muita gente esquece. “Se o título estiver cancelado ou irregular, o cidadão pode enfrentar restrições administrativas:
Fique atento: A certidão de quitação eleitoral emitida pelo portal possui validade legal e pode ser apresentada impressa, desde que contenha o QR Code de autenticação. No dia da votação, é necessário apresentar também um documento oficial com foto.
Antigamente, tirar o título era um processo lento, feito à mão em livros de cartório. De 1932 para cá, muita coisa mudou.
A grande virada veio nos anos 90 com a urna eletrônica e, recentemente, com a biometria.
Hoje, em 2026, a regra é a desburocratização. Salvo casos onde a coleta de digitais é obrigatória pela primeira vez, quase tudo pode ser feito pelo sistema de autoatendimento online.
Para quem prefere ter a versão física no bolso ou guardada na pasta de documentos, o processo pelo portal do TSE é simples. Siga este roteiro:
A história do título de eleitor é o retrato da modernização do Brasil. O que nasceu em 1932 para acabar com as fraudes da "República Velha" evoluiu de fichas manuais e carimbos para a biometria e o e-Título.
Hoje, em 2026, a regra é a agilidade: o deslocamento físico aos cartórios virou exceção, necessário apenas para quem nunca coletou as digitais ou precisa resolver pendências complexas. O sistema agora é híbrido e democrático: você escolhe se quer o documento brilhando na tela do celular ou a segurança da versão impressa em casa.
Poder emitir documentos eleitorais online em qualquer lugar do país é, acima de tudo, uma vitória da democracia. Em um estado grande como a Bahia, por exemplo, reduzir a necessidade de deslocamentos até um cartório garante que a distância geográfica não seja um muro entre o cidadão e a urna.
Essa autonomia digital devolve o controle ao eleitor. Emitir uma segunda via de forma imediata e gratuita significa que ninguém mais precisa perder um dia de trabalho ou enfrentar filas para estar em dia com a lei. Ao unir tecnologia e facilidade, a Justiça Eleitoral deixa de ser um balcão burocrático para se tornar um serviço invisível e eficiente, garantindo que o seu direito de votar esteja sempre a apenas alguns cliques de distância.
Fique atento: se você imprimiu seu título em casa, lembre-se de conferir se o QR Code está legível