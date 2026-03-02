POLÍTICA

Mudança de domicílio eleitoral: transferência do título impacta diretamente na força política e social das cidades

Transferência de título exige 3 meses de vínculo e intervalo de 12 meses; entenda as regras da Justiça Eleitoral

Matheus Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:38

Auditoria Eleições 2026: Mudança de domicílio eleitoral é essencial para fortalecer a representatividade regional Crédito: Elsa Fiúza, Agência Brasil

O domicílio eleitoral é o elo entre o cidadão e a administração da sua cidade. Quando o eleitor muda de residência, mas mantém o título na cidade antiga, ele acaba por desequilibrar os aspectos democráticos do local. Mais do que uma formalidade, transferir o título é uma ferramenta de cidadania que impacta desde o teto de gastos de campanhas municipais até a destinação de políticas públicas essenciais.

O impacto da representatividade

A precisão do cadastro eleitoral reflete diretamente na estrutura administrativa do país. O tamanho do eleitorado de uma região define variáveis sensíveis, como o tempo de propaganda eleitoral gratuita, o teto de gastos de campanhas e a própria composição das bancadas legislativas. Quando há um descompasso entre a população real e o número de títulos registrados, surgem distorções que prejudicam o planejamento de políticas públicas e a distribuição de recursos.

Segurança contra fraudes

Para evitar a manipulação de resultados em pleitos por meio de "migrações artificiais" de eleitores, o sistema brasileiro exige a comprovação de vínculo de, no mínimo, três meses com a nova cidade. Além disso, o eleitor não pode ter movimentado seu título nos últimos 12 meses.

Passos para a transferência via título net

Acesso: o pedido deve ser iniciado nos portais do TSE ou TREs.

Análise: o requerimento é processado eletronicamente e submetido à homologação judicial.