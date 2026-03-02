Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mudança de domicílio eleitoral: transferência do título impacta diretamente na força política e social das cidades

Transferência de título exige 3 meses de vínculo e intervalo de 12 meses; entenda as regras da Justiça Eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:38

Auditoria Eleições 2026: TSE detalha protocolos de segurança e o funcionamento do Teste de Integridade
Auditoria Eleições 2026: Mudança de domicílio eleitoral é essencial para fortalecer a representatividade regional Crédito: Elsa Fiúza, Agência Brasil

O domicílio eleitoral é o elo entre o cidadão e a administração da sua cidade. Quando o eleitor muda de residência, mas mantém o título na cidade antiga, ele acaba por desequilibrar os aspectos democráticos do local. Mais do que uma formalidade, transferir o título é uma ferramenta de cidadania que impacta desde o teto de gastos de campanhas municipais até a destinação de políticas públicas essenciais.

Título de eleitor

TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
Título de eleitor por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Título de eleitor gigante por Fernando Cavalcanti
VOTO COM ACESSEBILIDADE por TRE-PE
1 de 7
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO

O impacto da representatividade

A precisão do cadastro eleitoral reflete diretamente na estrutura administrativa do país. O tamanho do eleitorado de uma região define variáveis sensíveis, como o tempo de propaganda eleitoral gratuita, o teto de gastos de campanhas e a própria composição das bancadas legislativas. Quando há um descompasso entre a população real e o número de títulos registrados, surgem distorções que prejudicam o planejamento de políticas públicas e a distribuição de recursos.

Segurança contra fraudes

Para evitar a manipulação de resultados em pleitos por meio de "migrações artificiais" de eleitores, o sistema brasileiro exige a comprovação de vínculo de, no mínimo, três meses com a nova cidade. Além disso, o eleitor não pode ter movimentado seu título nos últimos 12 meses.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026

Documento vencido pode? As regras de identificação que salvam (ou travam) sua votação

Batalha pela sobrevivência: como a nova cláusula de barreira pode 'apagar' partidos em 2026

Passos para a transferência via título net

Acesso: o pedido deve ser iniciado nos portais do TSE ou TREs.

Documentaçãodigitalização de documento oficial com foto, comprovante de vínculo (residencial, profissional ou afetivo) e foto estilo selfie segurando o documento.

Análise: o requerimento é processado eletronicamente e submetido à homologação judicial.

Caso a solicitação ocorra após o fechamento do cadastro em maio, o eleitor permanecerá vinculado ao seu domicílio antigo. Nessa circunstância, será necessário comparecer à seção de origem ou realizar a justificativa de ausência para evitar pendências com o CPF e outros documentos civis. Manter o título atualizado é um compromisso com a transparência e a soberania do voto popular.

Tags:

Brasil Eleição Tse Título de Eleitor

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026: como solicitar acessibilidade e transporte gratuito para o dia do voto

Eleições 2026: como solicitar acessibilidade e transporte gratuito para o dia do voto
Imagem - CPMI do INSS convoca presidente do Palmeiras a prestar depoimento como testemunha; saiba o motivo

CPMI do INSS convoca presidente do Palmeiras a prestar depoimento como testemunha; saiba o motivo
Imagem - Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026

Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil
01

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico
02

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
03

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
04

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)