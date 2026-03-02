Acesse sua conta
Quem é Lulinha? filho de Lula teve o sigilo bancário quebrado por decisão da CPMI do INSS

Primogênito do presidente construiu trajetória empresarial ligada à área de mídia e tecnologia e teve o nome associado a investigações da Lava Jato e disputas fiscais que atravessam diferentes fases da política brasileira

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:23

Lulinha, filho do presidente Lula
Lulinha, filho do presidente Lula Crédito: Reprodução

Fábio Luís Lula da Silva, nascido em São Bernardo do Campo (SP), filho primogênito do presidente Lula com a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em fevereiro de 2017 após sofrer um AVC. Formado em Biologia e reside atualmente na Espanha, tornou-se alvo da CPMI do INSS após o Senado aprovar a quebra de seu sigilo bancário para investigar supostos repasses ilícitos e uma "mesada" oriunda de fraudes no órgão. 

Dentre os filhos do presidente, Lulinha é o que possui maior circulação entre grandes empresários e lideranças políticas e já teve seu nome envolvido em investigações da operação Lava Jato e enfrenta atualmente uma cobrança de R$ 10 milhões da Receita Federal por suposta sonegação fiscal relacionada a contratos com o grupo Oi/Telemar,  após decisões do STF que anularam provas da Lava Jato, o que levou ao arquivamento do processo na instância de origem. 

Alvo da CPMI do INSS: entenda as suspeitas contra Lulinha

A investigação baseia-se em mensagens obtidas em investigação da Polícia Federal mediante autorização judicial, que sugerem que o filho do presidente Lula seria sócio oculto de um lobista conhecido como "careca do INSS". O objetivo da comissão é apurar se o empresário recebeu repasses indevidos ou uma "mesada" financiada por desvios e fraudes dentro do órgão previdenciário.

Lulinha

Lulinha por Reprodução
Lulinha e Careca do INSS por Arte Metrópoles/Reprodução
Lulinha, filho do presidente Lula por Reprodução
1 de 3
Lulinha por Reprodução

Além dessa frente no Senado, o empresário lida com uma cobrança de R$ 10 milhões da Receita Federal por suposta sonegação fiscal. O valor está ligado a contratos da empresa Gamecorp com o grupo Oi/Telemar, que somaram cerca de R$ 132 milhões entre 2004 e 2016. Embora o fisco mantenha a cobrança por entender que não há provas da prestação dos serviços contratados, o processo criminal relacionado ao caso foi arquivado pela Justiça após o STF anular provas da operação Lava Jato.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

‘Vai pagar o preço’, diz Lula sobre Lulinha citado em investigação do INSS

Careca do INSS mandou entregar encomenda em apartamento alugado por Lulinha

Mesmo com o histórico de investigações por tráfico de influência na Lava Jato, Lulinha nunca recebeu uma condenação judicial definitiva. Paralelamente aos fatos reais, ele ainda é alvo constante de desinformação; um exemplo clássico é o boato de que ele seria o dono da JBS (Friboi). Essa informação já foi desmentida publicamente pela empresa e por verificações independentes de veículos de imprensa, confirmando que o filho do presidente não possui qualquer sociedade com o grupo frigorífico.

